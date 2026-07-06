Коллеги по «Бригаде» не пришли на похороны Александра Высоковского

На церемонии присутствовали только родственники и близкие друзья артиста. Среди прощавшихся не было никого из его коллег по культовому сериалу — ни Дмитрия Дюжева, ни Павла Майкова, ни Владимира Вдовиченкова, ни Сергея Безрукова.

Актер ушел из жизни 30 июня. Ему было 62 года. В тот день он отправился на рыбалку на реку Ока и не вернулся.

Позже водолазы обнаружили его тело на Пущинской косе. Причиной трагедии стал несчастный случай, следователи исключили криминальный след и проблемы со здоровьем.

Александр Высоковский родился в 1963 году. Окончил Ярославский государственный театральный институт. Настоящую славу ему принесли роли в сериалах «Бригада», «Бедная Настя» и «Охота на асфальте». В последние годы он жил в Пущино, где активно участвовал в местной культурной жизни.

По данным близких, артист был заядлым рыболовом и хорошо знал эти места. В день гибели он отправился на промысел один. Тело обнаружили спустя несколько дней поисков. Прощание прошло без журналистов и публичных мероприятий, как того желала семья.

Сериал «Бригада» вышел в 2002 году и стал одним из самых популярных в истории российского телевидения. В главных ролях снимались Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков. Высоковский исполнил в нем роль оперативника.

После завершения съемок актеры нечасто пересекались на публике. В последние годы у Высоковского были сложные отношения с индустрией — он мало снимался и предпочитал вести тихую жизнь.

Несмотря на занятость, он поддерживал связь с некоторыми коллегами, но не афишировал общение. Причина отсутствия партнеров по «Бригаде» на прощании осталась неизвестной. Близкие актера не комментировали этот факт, а представители артистов от комментариев отказались.

Гибель Высоковского стала неожиданностью для многих. В 2023 году он перенес инсульт, но восстановился и даже планировал новые проекты. Сейчас его похоронили в Пущино, где он прожил последние 17 лет. У него остались сыновья и дочь. Память о нем хранят его фильмы и роли, которые навсегда останутся в истории российского кинематографа.