Звезда «Бригады» и «Бумера» Александр Высоковский пропал после рыбалки в Подмосковье

Шокирующая ситуация развернулась в Подмосковье: звезда культовых сериалов и фильмов Александр Высоковский исчез после рыбалки на берегу Оки. Уже сутки близкие и спасатели не могут отыскать артиста — есть опасение, что он утонул.

Трагедия могла разыграться на Пущинской косе — именно туда 62‑летний актер отправился днем ранее вместе со своим 17‑летним сыном. Рыбалка поначалу шла спокойно, но в какой‑то момент пути отца и сына разошлись: Александр двинулся дальше вдоль косы и так и не появился вновь. Подросток сначала пытался отыскать родителя самостоятельно, звал его, а затем, не добившись результата, отправился домой.

Супруга артиста в разговоре с журналистами поделилась своими страхами: по ее словам, в этом участке реки течение отличается особой силой. К тому же совсем недавно, всего две недели назад, в тех же водах произошла еще одна трагедия — там утонул другой мужчина. Сейчас на месте активно работают водолазы: они тщательно проверяют каждый метр акватории, включая самые сложные и труднодоступные зоны. Семья актера живет в Пущино — совсем рядом с рекой, вместе с женой и двумя сыновьями.

Широкую известность Александру Высоковскому принесли яркие роли в отечественных проектах. Многим он запомнился как Макс‑предатель в «Бригаде», а в «Бумере» артист убедительно воплотил образ полицейского. Кроме того, в его фильмографии — работы в сериалах «Марш Турецкого», «Ундина» и Next. Сейчас поклонники и коллеги с тревогой следят за новостями, надеясь на благополучный исход поисков.

По материалам SHOT