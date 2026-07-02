Проклятие «Бригады»: Высоковский утонул, Еременко умер от инфаркта, а Панин погиб при странных обстоятельствах

1 июля стало известно о трагической гибели 60-летнего актера Александра Высоковского, известного зрителям по роли Макса Карельского в знаменитом сериале начала 2000-х «Бригада». Артист утонул во время рыбалки на реке Оке у Пущинской косы в Подмосковье, куда отправился вместе с 17-летним сыном.

По данным Телеграм-канала Mash, Высоковский ушел на разведку, пытаясь найти место хорошего клева, и не вернулся. А сын не смог отыскать его в лесу. Тело актера нашли водолазы. Следственный комитет начал проверку.

А меж тем в соцсетях уже заговорили о проклятии сериала «Бригада». Гибель Александра Высоковского стала не первой смертью артиста, связанного с этим телепроектом. А кого еще уже нет с нами?

Андрей Панин

Актер Андрей Панин, воплотивший образ коррумпированного милиционера Владимира Каверина и главного врага Саши Белого, трагически погиб в 2013 году, когда ему было 50 лет. Трагедия случилась в квартире артиста.

Согласно официальному заключению, он оступился, ударился головой и потерял значительное количество крови.

Близкие артиста усомнились в версии несчастного случая, обратив внимание на повреждения, напоминающие следы потасовки. Однако Следственный комитет не выявил признаков преступления и прекратил расследование.