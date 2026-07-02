Проклятие «Бригады»: Высоковский утонул, Еременко умер от инфаркта, а Панин погиб при странных обстоятельствах

1 июля стало известно о трагической гибели 60-летнего актера Александра Высоковского, известного зрителям по роли Макса Карельского в знаменитом сериале начала 2000-х «Бригада». Артист утонул во время рыбалки на реке Оке у Пущинской косы в Подмосковье, куда отправился вместе с 17-летним сыном.
По данным Телеграм-канала Mash, Высоковский ушел на разведку, пытаясь найти место хорошего клева, и не вернулся. А сын не смог отыскать его в лесу. Тело актера нашли водолазы. Следственный комитет начал проверку.
А меж тем в соцсетях уже заговорили о проклятии сериала «Бригада». Гибель Александра Высоковского стала не первой смертью артиста, связанного с этим телепроектом. А кого еще уже нет с нами?
Андрей Панин
Актер Андрей Панин, воплотивший образ коррумпированного милиционера Владимира Каверина и главного врага Саши Белого, трагически погиб в 2013 году, когда ему было 50 лет. Трагедия случилась в квартире артиста.
Согласно официальному заключению, он оступился, ударился головой и потерял значительное количество крови.
Близкие артиста усомнились в версии несчастного случая, обратив внимание на повреждения, напоминающие следы потасовки. Однако Следственный комитет не выявил признаков преступления и прекратил расследование.
Андрей Панин. Фото: кадр из сериала «Бригада»
Николай Еременко-младший
27 мая 2001 года не стало актера Николая Еременко-младшего, сыгравшего отца Космоса – ученого Юрия Холмогорова. Он ушел на 53-м году жизни в стенах Боткинской больницы. Диагноз «инсульт» прозвучал как приговор: медики боролись до последнего, но чуда не произошло.
Причем тогда не прошло и года после утраты Николая Еременко-старшего, как оборвалась жизнь его сына, продолжателя знаменитой династии, тоже Николая Николаевича.
Николай Еременко-младший. Фото: кадр из сериала «Бригада»
Николай Еременко закончил свой земной путь практически на съемочной площадке «Бригады». У артиста оставался один съемочный день перед тем, как его не стало.
Александра Назарова
Александра Назарова, известная по роли бабушки жены Белого Ольги Суриковой, ушла из жизни в 2019 году в возрасте 79 лет. Причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность.
За восемь лет до этого актриса пережила потерю сына и взяла на себя воспитание двухлетней внучки, ради которой продолжала работать до последних дней.
Александра Назарова. Фото: кадр из сериала «Бригада»
Виктор Павлов
Виктор Павлов, исполнитель роли отца Пчелы, скончался в 2006 году в возрасте 65 лет. Причиной его ухода стал тромб в сердце.
За год до смерти он перенес инфаркт, а в 1999-м — инсульт. Второй инсульт случился с ним прямо на съемках в Киеве, куда он поехал вопреки уговорам родных.
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев (исполнитель роли генерал-лейтенанта Петра Ильича) покинул этот мир в январе 2022 года в возрасте 85 лет, также от остановки сердца. Его госпитализировали с воспалением легких, после чего перевели в хоспис.
После кончины супруги, которая случилась за десять лет до его ухода, актер вел затворнический образ жизни и практически ни с кем не поддерживал контактов.
Кстати, многие СМИ писали, что свои последние годы Куравлев провел в спецучреждении для пожилых людей, куда его поместили дети.
Леонид Куравлев. Фото: кадр из сериала «Бригада»
Александр Белявский
Александр Белявский, исполнивший роль чиновника Виктора Зорина, ушел из жизни в 2012 году в возрасте 80 лет.
Александр Борисович выпал из окна. Он поднялся с третьего этажа на площадку между пятым и шестым. По официальной версии, актер выглянул из окна, у него закружилась голова. Белявский мог почувствовать себя плохо.
Следствие рассматривало и версию суицида, поскольку чтобы открыть тяжелое окно на лестничной площадке, требовались немалые усилия...
За девять лет до смерти актер перенес инсульт, после которого почти полностью потерял речь и фактически завершил карьеру. Существует теория, что он просто не хотел быть обузой для близких.
Дмитрий Гуменецкий
Дмитрий Гуменецкий, сыгравший роль начальника охраны Саши Белого Шмидта, ушел из жизни в 2021 году в возрасте 49 лет. Причиной его смерти стал рак, с которым актер боролся в хосписе.
После выхода «Бригады» его карьера не задалась: он был приговорен к тюремному сроку за хранение запрещенных веществ. Болезнь диагностировали уже в местах лишения свободы. Несмотря на условно-досрочное освобождение, врачи оказались бессильны.
Дмитрий Гуменецкий. Фото: кадр из сериала«Бригада»
Андрей Нагорнов
Андрей Нагорнов, сыгравший компаньона Артура, скончался в 2022 году в 56 лет из-за остановки сердца. Незадолго до трагедии он перенес операцию, но продолжал выходить на подмостки.
Петр Меркурьев
Петр Меркурьев, воплотивший образ профессора консерватории, где выступала Ольга, умер в 2010 году в 67 лет от рака головного мозга.
Кино для него являлось, скорее, увлечением. Основная его деятельность была связана с музыкой.
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