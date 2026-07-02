Следователи назвали причину смерти звезды «Бригады» Александра Высоковского

По данным ТАСС, причиной трагедии стал несчастный случай. Следствие исключило криминальный след и проблемы со здоровьем.

Тело артиста нашли спасатели 1 июля в акватории реки Ока. Предварительно, Высоковский захлебнулся во время рыбалки.

Близкий друг актера Александр Загрудный поделился с журналистами, что Высоковский прекрасно знал эти места и часто выбирался на реку один, с сыновьями или друзьями.

«Конечно, Саша знал эти места. Он там постоянно рыбачил и меня приглашал туда периодически. И один, и с сыновьями, и с другом. Поэтому все он знал прекрасно… Что именно там произошло, никто еще не знает», — сказал Загрудный.

Когда и где состоится прощание с артистом, пока не сообщается. Родные и близкие до сих пор не могут прийти в себя от случившегося.

Александр Высоковский родился в 1963 году. Он окончил Ярославский государственный театральный институт и снимался в кино с 1980-х годов. Настоящую известность ему принесли роли в сериалах «Бригада», где он сыграл оперативника, и «Бедная Настя».

В 2023 году у актера случился инсульт, но он смог восстановиться и периодически возвращался к работе.

Среди последних проектов — фильм «Паромщица» и сериал «Грозный». Помимо кино, Высоковский увлекался рыбалкой и часто делился фотографиями с водоемов в соцсетях. Друзья и коллеги называли его «абсолютно добрым и открытым человеком, готовым прийти на помощь в любую минуту».