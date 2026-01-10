Когда Долину могут выселить из квартиры в Хамовниках против ее воли: объяснила адвокат

Новый виток в истории с квартирой народной артистки Ларисы Долиной в Хамовниках может развернуться уже в ближайшее время. Полина Лурье, которая приобрела недвижимость у певицы за 112 млн рублей, потенциально может начать процедуру принудительного выселения Долиной уже 12 января. Такую информацию раскрыла адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.

Когда Лурье может получить исполнительный лист

По словам юриста, ключевое событие ожидается после возобновления работы судов — именно 12 января Лурье или ее представители смогут получить в суде исполнительный лист. Этот документ станет основанием для обращения в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с целью принудительного исполнения решения суда о выселении.

"После того, как начнут свою работу после праздников суды, а это случится 12 января, Лурье может получить там исполнительный лист и предъявить его в Федеральную службу судебных приставов", — цитирует Светлану Жмурко kp.ru.

После того как ФССП возбудит исполнительное производство, Ларисе Долиной предоставят пятидневный срок для добровольного освобождения квартиры. Это стандартная процедура, призванная дать человеку возможность урегулировать вопрос без применения принудительных мер.

Если в течение пяти дней певица не освободит помещение, начнется процедура принудительного выселения. Обе стороны — и Полина Лурье, и Лариса Долина — получат официальные уведомления о времени и месте проведения этой процедуры.

Как будет выглядеть процедура выселения Долиной

Сам процесс выселения будет проходить с соблюдением строгих правил. В нем обязательно примут участие сотрудники полиции — их задача состоит в обеспечении правопорядка и предотвращении возможных конфликтов.

В случае если Долина не предоставит доступ в квартиру добровольно, сотрудники ФССП совместно с полицией будут вправе вскрыть помещение. После этого произойдет вынос имущества певицы — оно будет либо передано ей лично, либо размещено на ответственном хранении до разрешения всех спорных вопросов. Завершающим этапом станет официальная передача квартиры новому собственнику — Полине Лурье.

Ситуация остается напряженной, а ее исход будет зависеть от действий всех вовлеченных сторон. Пока остается неясным, как именно поступит Лариса Долина: воспользуется ли она пятидневным сроком для добровольного выселения или дело дойдет до принудительных мер. Также нельзя исключать вероятность того, что стороны смогут прийти к какому‑либо компромиссу до начала активной фазы исполнительного производства.

Почему Лурье не взяла ключи от квартиры Долиной

Ранее озвучивалось, что Лариса Долина передаст ключи от квартиры в Хамовниках новой хозяйке Полине Лурье во второй половине дня 9 января. Но звезда на встречу с покупательницей не явилась. Лариса Долина сейчас находится за пределами России.

Вместо себя певица отправила помощника. Но у молодого человека не оказалось доверенности, чтобы подписывать документы. Полина Лурье отказалась принимать ключи.

Позже ее адвокат Светлана Свириденко заявила, что готова обратиться к судебным приставам с требованием выселить певицу. Долина в Москву вернется 20 января. Ее здесь очень ждут.

А вы как считаете, Полине Лурье стоит пойти на крайние меры или лучше дождаться, пока Лариса Долина добровольно передаст ей ключи? Ответьте в комментариях.