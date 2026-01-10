Адвокат Лурье пригрозила Долиной принудительным выселением: "Можем обратиться к судебным приставам"

Певицу Ларису Долину могут выселить приставы. Ситуация вокруг квартиры в Хамовниках накалилась до предела. Покупательница жилья Полина Лурье и ее адвокат настроены решительно.

Квартира в Хамовниках и сорванная передача

Сторона Полины Лурье, покупательницы квартиры народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках, может привлечь судебных приставов для выселения певицы после срыва акта приема-передачи жилья. Об этом заявила адвокат Светлана Свириденко.

Светлана Свириденко рассказала, что, по словам помощника Долиной, артистка вернется в Москву только 20 января.

"Мы будем ждать ее возвращения. Но мы также можем обратиться к судебным приставам для ее принудительного выселения", — напомнила адвокат.

Ранее Светлана Свириденко выражала недоумение по поводу того, почему Лариса Долина не смогла или не захотела оформить все должным образом и передать ключи Лурье.

Когда Долина обещала передать ключи

Адвокат Ларисы Долиной озвучила дату передачи ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. Предполагалось, что знаменательное событие, которого ждет все страна, произойдет 9 января во второй половине дня.

Но вместо себя на встречу с Лурье Лариса Александровна прислала своего помощника, у которого не было доверенности. Передача ключей по этой причине была сорвана. Теперь Полина и ее адвокат ждут 20 января.

Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье много месяцев назад. Затем певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Долина указала, что избавилась от жилья по требованию мошенников.

Суд встал на сторону певицы. Долиной вернули ее квартиру в Хамовниках, а деньги, вырученные за ее продажу, Полине Лурье не вернули. Грянул жуткий скандал. Общественность возмущалась, Ларису Долину отменяли.

В середине декабря состоялось заседание Верховного суда. Он постановил, что Долина должна вернуть квартиру Полине Лурье. Но прошел уже почти месяц, а покупательница ключи так и не получила.

