"Полина закричала от радости": адвокат Лурье показала ключи от квартиры Долиной

Длительный имущественный спор между певицей Ларисой Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье завершился: в понедельник, 19 января, судебные приставы окончательно передали жилье в Хамовниках новой законной хозяйке.

Ключи от апартаментов адвокату Светлане Свириденко вручили сотрудники Федеральной службы судебных приставов после завершения всех формальных процедур.

Как происходила передача

Процесс прошел относительно мирно: по словам адвоката Долиной Марии Пуховой, приставы лишь удостоверились в добровольном исполнении судебного решения, а не проводили принудительное выселение. Свириденко уточнила, что представители певицы добровольно открыли дверь в квартиру.

Как выяснилось, Долина свои вещи уже вывезла. В квартире осталась только та мебель, которая была оговорена в первоначальном договоре купли-продажи. Сама певица на месте не присутствовала — она находится в Объединенных Арабских Эмиратах и планирует вернуться в Россию 20 января.

Ключи — символ победы

Адвокат Светлана Свириденко, получив ключи, продемонстрировала их журналистам, назвав "символом победы". Она сообщила, что пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства. Теперь Полина Лурье может беспрепятственно заехать в свое жилье и сменить замки.

"Когда Полина узнала, что все окончательно завершилось, она закричала от радости", — добавила Свириденко.

История конфликта

Напряженная эпопея с квартирой началась в 2024 году, когда Лариса Долина продала апартаменты Полине Лурье за 112 млн рублей. Впоследствии певица заявила, что стала жертвой мошенников и совершила сделку под давлением. Она обратилась в суд с требованием признать договор недействительным.

Первые судебные инстанции встали на сторону артистки, вернув ей право собственности на жилье и не обязав возвращать Лурье уплаченные деньги. Однако Верховный суд РФ 16 декабря 2025 года принял окончательное решение в пользу покупательницы, признав ее добросовестным приобретателем.

После этого Долиной предписали освободить квартиру. Первоначально срок добровольного выезда истек 30 декабря 2025 года. Однако певица несколько раз переносила дату передачи ключей, ссылаясь на необходимость вывоза вещей. Последняя назначенная встреча 9 января сорвалась, так как Долина не явилась, а у ее представителя не оказалось необходимых полномочий для подписания акта.