Юрий Лоза продал бы свою квартиру Ларисе Долиной – но есть нюанс

Музыкант Юрий Лоза в своем стиле прокомментировал громкую историю с квартирой Ларисы Долиной. Журналист Teleprogramma.org его спросила напрямую: стал бы он сейчас, после всей этой истории, продавать ей свою квартиру? Ответ артиста оказался одновременно и прямым, и осторожным.

Главный ответ: "Пошли бы на сделку?"

Лоза прямо заявил, что в принципе не отказался бы от сделки с коллегой.

"Пошли бы на сделку. С Долиной? Да", — сказал он.

Однако музыкант тут же сделал важную оговорку, которая и раскрывает его взгляд на ситуацию.

Артист подчеркнул, что в современных реалиях нельзя действовать наобум.

"Ну, предохранялся бы каким-то образом через адвоката. То есть... Ну, на всякий случай", — пояснил Лоза.

Для него это стало бы обязательным условием, чтобы обезопасить себя от любых неожиданностей.

Почему нужна защита: "Она подвержена влиянию"

В своем размышлении Юрий Лоза вышел за рамки простого юридического совета и затронул психологический аспект, который, по его мнению, лежит в основе всей истории.

Он обратил внимание на ключевое заявление самой Ларисы Долиной — о том, что она стала жертвой мошенников. Лоза считает, что эта фраза многое говорит о человеке.

"Вы поймите, что если человек говорит, что его так развели, то он вменяемый, правильно? Один поддается гипнозу, другой нет. И если Долина сама признает, что ее можно "развести", то это создает определенные риски для любой серьезной сделки с ней в будущем", — рассуждает музыкант.

С чего все пошло

Напомним, Лариса Долина в 2024 году продала свою квартиру в Хамовниках бизнесвумен Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Вскоре певица заявила, что стала жертвой мошеннической схемы: злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее продать жилье и перевести деньги на их счета якобы для поимки преступников.

Сделка была оспорена, и хотя первые суды встали на сторону артистки, в декабре 2025 года Верховный суд РФ вынес окончательное решение в пользу покупательницы, признав ее добросовестной. 19 января судебные приставы исполнили решение, и квартира была передана Полине Лурье.