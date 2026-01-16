Какую сумму получает Полина Диброва от бывшего мужа после развода: с несколькими нулями

Полина и Дмитрий Дибровы с одним из сыновей. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Полина Диброва озвучила сумму, которую получает на содержание троих сыновей.

Стало известно, какую сумму алиментов Дмитрий Дибров платит своим сыновьям. Ее озвучила Полина Диброва. Телеведущему содержание троих сыновей обходится в почти миллион рублей.

Сколько Дибров платит детям

Три сына Полины и Дмитрия Дибровых после развода родителей живут с мамой и ее новым избранником Романом Товстиком. Телеведущий принимает активное участие в жизни наследников и содержит их. Он исправно платит алименты детям.

"Около 700 — 800 тысяч рублей в месяц", — цитирует Полину Диброву kp.ru.

Пара в конце прошлого года подписала нотариальное соглашение об алиментах. Полина и Дмитрий Дибровы расстались мирно. Они продолжают общаться как родители троих детей. В канун Нового года пара устроила совместный ужин с сыновьями.

Что сейчас происходит в жизни Полины Дибровой?

Полина Диброва живет сейчас вместе с Романом Товстиком. На успешного бизнесмена она променяла знаменитого и интеллектуального мужа Дмитрия Диброва. Скандал с разводом звездной пары гремел на всю страну несколько месяцев.

Полина и Роман недавно дали интервью Ксении Собчак. Они откровенно рассказали о своем романе и поглотившей их страсти. Диброва свою любовь к Товстику назвала даром, "с которым ничего не сделаешь".

А вы как считаете, Дмитрий Дибров платит большие алименты детям или не очень? Ответьте в комментариях.

