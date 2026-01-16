Какую сумму получает Полина Диброва от бывшего мужа после развода: с несколькими нулями

Стало известно, какую сумму алиментов Дмитрий Дибров платит своим сыновьям. Ее озвучила Полина Диброва. Телеведущему содержание троих сыновей обходится в почти миллион рублей.

Сколько Дибров платит детям

Три сына Полины и Дмитрия Дибровых после развода родителей живут с мамой и ее новым избранником Романом Товстиком. Телеведущий принимает активное участие в жизни наследников и содержит их. Он исправно платит алименты детям.

"Около 700 — 800 тысяч рублей в месяц", — цитирует Полину Диброву kp.ru.

Пара в конце прошлого года подписала нотариальное соглашение об алиментах. Полина и Дмитрий Дибровы расстались мирно. Они продолжают общаться как родители троих детей. В канун Нового года пара устроила совместный ужин с сыновьями.

Что сейчас происходит в жизни Полины Дибровой?

Полина Диброва живет сейчас вместе с Романом Товстиком. На успешного бизнесмена она променяла знаменитого и интеллектуального мужа Дмитрия Диброва. Скандал с разводом звездной пары гремел на всю страну несколько месяцев.

Полина и Роман недавно дали интервью Ксении Собчак. Они откровенно рассказали о своем романе и поглотившей их страсти. Диброва свою любовь к Товстику назвала даром, "с которым ничего не сделаешь".

А вы как считаете, Дмитрий Дибров платит большие алименты детям или не очень? Ответьте в комментариях.