Диброва с тремя сыновьями поужинала при свечах с бывшим мужем-шоуменом у него в особняке

На днях бывшая жена шоумена Дмитрий Диброва удивила его неожиданным визитом. Ранее сам телеведущий намекал, что хотел бы встретить Новый год в кругу семьи. Но праздники Полина хотела бы провести с миллиардером Романом Товстиком. Экс-супруги пришли к компромиссу.
Дибровы снова вместе
Полина приехала к шоумену домой вместе с детьми специально, чтобы провести приятный вечер в семейном кругу. Атмосферу встречи подчеркивал романтический ужин при свечах. Подписывая фотографии и видеоролики, размещенные в своем аккаунте, экс-жена шоумена отметила: "Вчера были у папы в гостях".
Кроме того, Диброва поделилась кадрами праздничного стола, продемонстрировав подписчикам в микроблоге простую, но душевную обстановку вечера. Таким образом, публика смогла увидеть подробности домашней обстановки и атмосферу теплой семейной встречи.
Дмитрий Дибров поужинал с Полиной и детьми при свечах. Фото: соцсети
Уикенд с Товстиком
Ранее Полина разместила в своем блоге нежное селфи, сделанное совместно с Романом Товстиком после посещения бани. Этот день оказался насыщенным и запоминающимся для многодетной мамы: помимо расслабляющего отдыха, она отважилась совершить смелый поступок — окунуться в ледяную прорубь.
Поделившись своими впечатлениями с поклонниками, Полина подчеркнула особую значимость проведенного времени. Она выразила чувства словами: "По-настоящему волшебный день. Смыла с себя все лишнее. Стало так легко", - отметила она.
Таким образом, бывшая жена Диброва успела не только провести уикенд с новым мужчиной, но и погостить в доме шоумена. Полина понимает, что ее сыновьям важно видеть родителей вместе, пусть они и развелись.
