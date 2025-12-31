Диброва с тремя сыновьями поужинала при свечах с бывшим мужем-шоуменом у него в особняке

На днях бывшая жена шоумена Дмитрий Диброва удивила его неожиданным визитом. Ранее сам телеведущий намекал, что хотел бы встретить Новый год в кругу семьи. Но праздники Полина хотела бы провести с миллиардером Романом Товстиком. Экс-супруги пришли к компромиссу.

Дибровы снова вместе

Полина приехала к шоумену домой вместе с детьми специально, чтобы провести приятный вечер в семейном кругу. Атмосферу встречи подчеркивал романтический ужин при свечах. Подписывая фотографии и видеоролики, размещенные в своем аккаунте, экс-жена шоумена отметила: "Вчера были у папы в гостях".

Кроме того, Диброва поделилась кадрами праздничного стола, продемонстрировав подписчикам в микроблоге простую, но душевную обстановку вечера. Таким образом, публика смогла увидеть подробности домашней обстановки и атмосферу теплой семейной встречи.