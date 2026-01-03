Как Полина Диброва и Роман Товстик встретили Новый год: показали семейную идиллию у рояля

Прошлый год ознаменовался серьезными переменами в личной жизни Полины Дибровой и Романа Товстика. Оба расстались со своими прежними супругами, чтобы быть вместе.

Как Полина Диброва и Роман Товстик отметили Новый год в новом статусе

Новый 2026 год Полина уже встречала в новом статусе — она больше не жена Дмитрия Диброва, а любимая женщина Романа Товстика.

Теперь пара официально живет вместе в новом доме недалеко от бывшего супруга Полины. Экс-жена Дмитрия Диброва поделилась в соцсетях кадрами с празднования Нового года.

31 декабря влюбленные отметили в кругу друзей. Веселое настроение гостям создавал аниматор в костюме Деда Мороза. На кадрах с вечеринки Полина Диброва выглядит расслабленной и счастливой.

А романтическую ноту внесла минута, когда Полина обнимала Романа, игравшего на рояле. Вокруг звучала романтичная музыка, а в кадр попадали улыбки гостей.

Как Полина Диброва и Роман Товстик стали парой

Эти отношения, ставшие достоянием общественности в минувшем году, вызвали широкий общественный резонанс. Причиной тому стали давняя дружба двух семей и тот факт, что Полина была крестной одного из шестерых детей Романа и его бывшей жены Елены, которая тяжело пережила этот разрыв.

Бракоразводный процесс Елены и Романа сопровождался чередой скандалов. Многие всерьез опасались за душевное состояние Елены Товстик. В соцсетях она писала, что Роману придется забрать из Италии тело своей жены. И что дети остались сиротами без матери. К счастью, дальше громких постов дело не дошло.

Полина же сохранила дружеские отношения с Дмитрием Дибровым. Они даже вышли вместе в свет после развода на премьере новогоднего шоу "Щелкунчик". Бывшие супруги не делили ни имущество, ни троих сыновей.

