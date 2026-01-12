"Каждое утро плакал": Полина Диброва рассказала о слезах Романа Товстика

После громкого скандала, связанного с разводом, бизнесмен Роман Товстик и Полина Диброва перестали скрывать свои отношения. Но за кадром праздничных фото и светских раутов оказалась история, полная нервных срывов, хейта и ежедневных слез.

Первый выход в свет: объятия сквозь давление

Впервые пара показалась вместе публично на новогоднем вечере в женском клубе Полины. После этого они стали чаще появляться вместе, включая интервью у Ксении Собчак, словно бросив вызов обществу. Однако эта смелость далась им нелегко.

"Руки тряслись": как Полина жила под шквалом ненависти

Полина призналась, что только недавно смогла немного успокоиться после всех событий. Волна агрессии в интернете и прессе не стихала. Каждый ее шаг обсуждался и осуждался.

"Я просыпалась и боялась взять в руки телефон. Каждый раз там был миллион сообщений, заголовков… Я перестала пить успокоительные последние две недели, я жила просто на них, у меня руки тряслись", — делится она.

Полина говорит, что, несмотря на стабильную психику, давление было таким сильным, что впервые в жизни у нее возникли тяжелые мысли.

"Меня просто доводили юристы, журналисты, хейтеры. Знаете, когда люди ничего на самом деле не знают, но ставят клеймо и уничтожают человека".

Боль отца: почему каждое утро Роман Товстик плакал

Не легче было и ее избраннику, Роману Товстику. По словам Полины, он глубоко переживал из-за всей ситуации.

"Если бы мы проходили это по отдельности, я бы не справилась. Я просыпалась утром от того, что Рома плачет. Он каждое утро плакал".

За образом "героя скандала" скрывался растерянный и очень любящий отец.

"Ему настолько больно и тяжело было. Рома — отец невероятный! Он так переживал за детей, за Лену. Он старался помочь всем: и мне, и Лене, и детям", — пояснила Полина.

Новый дом и мудрость отношений с детьми

Сейчас часть шестерых детей Романа живет вместе с ним и Полиной. Его дочь, как отмечает Полина, хорошо к ней относится и рада, что отец стал счастливее. Сама Полина заняла мудрую позицию.