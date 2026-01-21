Как сейчас живет бывшая жена Цекало: кто обеспечивает Галушку и ее детей

Стали известны подробности о личной жизни бывшей жены продюсера Александра Цекало Виктории Галушке. Как выясняется, Цекало не может видеться с наследниками, поскольку те живут за пределами России. Кто сегодня обеспечивает Галушку и ее наследников?

Цекало несколько лет не видел своих детей

Как рассказали источники из окружения Александра Цекало, продюсер очень удручен тем, что не может видеть своих детей. С Михаилом и Александрой он не встречался уже несколько лет.

По информации окружения, постоянные переезды и смена школ стали для семьи обычным делом. При этом, по словам источников, Виктория ограничила любые попытки отца участвовать в жизни сына и дочери.

Новая жизнь Виктории в Латвии

В ходе судебных разбирательств по поводу алиментов на детей, выяснилось, что сейчас Виктория проживает в Латвии, тщательно скрывая свое местонахождение. При этом доверенность на судебного представителя гражданка Украины Галушка оформила именно в Риге. По информации источников, не так давно Галушка снова вышла замуж.

"Она несколько лет живет с новым мужчиной, материально обеспечена и ни в чем не нуждается", — рассказал инсайдер.

По словам источников, именно расхождение взглядов и жизни в разных странах добавило разгоревшемуся конфликту особую остроту.

Как развалился брак Цекало и Галушки

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили в браке более десяти лет. Развод получился громким и болезненным. По словам знакомых пары, Александр пошел на серьезные уступки. Он настоял на отказе Виктории от своей фамилии, выплатил ей крупную компенсацию, оставил дом на Рублевке и согласился на внушительные алиментные обязательства.

Тогда казалось, что конфликт исчерпан и стороны разошлись достойно. Но дальше все пошло по совсем другому сценарию. Ситуация резко изменилась после того, как Галушка вместе с детьми покинула Россию.

По словам источников, она не только ограничила контакты отца с сыном Михаилом и дочерью Александрой, но и начала публично в резко негативном ключе высказываться о нашей стране и происходящих событиях.

Виктория продала особняк в под Москвой, который Цекало оставил сыну и дочери. Затем она покинула Россию. По словам знакомых, Галушка настраивала детей против отца. А затем подала в суд на взыскание алиментов с Цекало.

Что говорил Цекало о Галушке

Когда Галушка подала иск в суд против Цекало, продюсер заявил, что всегда исправно платил алименты детям. По его мнению, Галушка иском в суд решила привлечь внимание к своей персоне.

По материалам Starhit

А вы как считаете, Галушка имеет право прятать детей от отца? Ответьте в комментариях.