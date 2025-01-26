Цекало признался, что оставил бывшей жене Голушке дом на Рублевке за 430 млн рублей

Александр Цекало и Виктория Галушка были в браке с 2008 по 2018 год, почти десять лет. При этом ни свою свадьбу, ни развод супруги не афишировали. За время совместной жизни младшая сестра Веры Брежневой родила от продюсера двоих детей. В 2008 году на свет появилась дочь Александра, а через четыре года — сын Михаил. Но ни дети, ни совместная работа не смогли скрепить брак продюсера и блондинки. Расстались они со скандалом. На днях Цекало впервые за долгое время заговорил о Галушке.
Семь лет назад Александр Цекало оставил Викторию Галушку с двумя маленькими детьми ради отношений с молодой художницей Дариной Эрвин. После развода продюсер настоял на том, чтобы бывшая жена сменила его фамилию. Для этого ему пришлось прибегнуть к помощи адвокатов и выплатить Виктории значительную компенсацию. Цекало сделал это, чтобы единственной женщиной, носившей его фамилию, оставалась Дарина Эрвин.
Александр Цекало и Дарина Эрвин живут в Америке. Фото: соцсети
После развода Александр Цекало обеспечил бывшую жену и детей, оставив им роскошный дом на Рублевке стоимостью 430 миллионов рублей. Позже Виктория продала этот особняк, но, по словам Цекало, это решение не имело к нему никакого отношения. Стоит отметить, что продюсер относится к бывшей жене с пренебрежением, считая, что в ней нет ничего выдающегося, и называет ее лишь «сестрой псевдопевицы» Веры Брежневой.
Несмотря на непростые отношения с бывшей женой, Цекало обожает своих детей от третьего брака — дочь Александру и сына Михаила. Дети часто приезжают к отцу в гости в Беверли-Хиллз. Однако у Цекало есть одно строгое правило: он запрещает своим детям упоминать Викторию в разговорах, когда те находятся у него в гостях.
Кстати, семейное счастье Веры Брежневой также было недолгим. Она развелась с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Слухи о разладе в семье ходили давно: поговаривали, что пара жила в гостевом браке. Но певица это опровергала, потом стало известно, что супруги и вовсе развелись.