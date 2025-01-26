Цекало признался, что оставил бывшей жене Голушке дом на Рублевке за 430 млн рублей

Александр Цекало и Виктория Галушка были в браке с 2008 по 2018 год, почти десять лет. При этом ни свою свадьбу, ни развод супруги не афишировали. За время совместной жизни младшая сестра Веры Брежневой родила от продюсера двоих детей. В 2008 году на свет появилась дочь Александра, а через четыре года — сын Михаил. Но ни дети, ни совместная работа не смогли скрепить брак продюсера и блондинки. Расстались они со скандалом. На днях Цекало впервые за долгое время заговорил о Галушке.

Семь лет назад Александр Цекало оставил Викторию Галушку с двумя маленькими детьми ради отношений с молодой художницей Дариной Эрвин. После развода продюсер настоял на том, чтобы бывшая жена сменила его фамилию. Для этого ему пришлось прибегнуть к помощи адвокатов и выплатить Виктории значительную компенсацию. Цекало сделал это, чтобы единственной женщиной, носившей его фамилию, оставалась Дарина Эрвин.