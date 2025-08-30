Цекало — о бывшей жене, потребовавшей алименты: "Человек без профессии и дела выбрал путь привлекать внимание"
Александр Цекало и Виктория Галушка. Фото: Global Look Press
Цекало заявил, что исправно платит алименты детям Галушки
Продюсер Александр Цекало отреагировал на претензии бывшей жены Виктории Галушки. По словам Цекало, они безосновательны. Так почему же Галушка обратилась в суд с иском об алиментах?
Почему Александр Цекало недоволен поведением бывшей жены?
Продюсер Александр Цекало не понимает, в чем суть претензий к нему экс-супруги. Он прокомментировал жест Виктории Галушки. Та подала иск в суд с намерением взыскать с него алименты на сына и дочь.
"Все алименты исправно оплачиваются", — заверил Цекало в беседе с Super.ru.
Продюсер дал понять, что недоволен поведением бывшей жены. Галушка без его ведома продала дом на Рублевке, который Цекало оставил ей и детям при разводе. Вместе с детьми она покинула Россию несколько лет назад.
"Скитались по Европе и Украине, и какое-то время я даже не знал, где они находятся. Это стало серьезным стрессом для их психики", — рассказал Александр Цекало о сыне и дочери.
Он рассказал, что ему не дают видеться с детьми. Цекало уточнил, что его с новой женой, Дариной Эрвин, дом всегда открыт для его сына и дочери. В нем есть комнаты для них.
Цекало озвучил и причину, по которой Галушка подала на него в суд. Он считает, что она таким образом хочет напомнить о себе. Поведение экс-супруги продюсер счел недостойным.
"Очень жаль, что человек без профессии и дела выбрал путь привлекать внимание подобным образом. Я надеюсь, что ситуация решится спокойно и мирно", — заключил Цекало.
Что сделала Галушка
На днях стало известно, что Виктория Галушка подала иск против Александра Цекало в один из столичных судов. Требовала она от бывшего мужа алиментов на двоих детей. Но инстанция документ не приняла.
Вероятно, Галушка обратилась не по адресу. Ведь сегодня, ни она, ни Цекало в столице не живут. Как дальше будет действовать экс-супруга известного продюсера, непонятно.
На ком сейчас женат Цекало?
После развода с Галушкой Цекало женился на Дарине Эрвин. Она моложе мужа на тридцать лет. Дарина — модель и художница.
Цекало счастлив в браке с ней. Не так давно пару подозревали в разводе. Но продюсер опроверг все домыслы и крахе брака.
"У нас все прекрасно, и разводиться мы, к сожалению для некоторых, не планируем", — заявил Александр Цекало.
Жена Цекало Дарина Эрвин. Фото: соцсети Дарины Эрвин
В браке с сестрой певицы Веры Брежневой, Викторией Галушкой, Цекало прожил десять лет. У пары есть дочь Александра и сын Михаил. Им 17 и 13 лет соотвественно.
Галушка была моложе мужа на 23 года. После развода Цекало оставил Галушке и детям дом на Рублевке. Он полностью обеспечивал наследников.