Цекало — о бывшей жене, потребовавшей алименты: "Человек без профессии и дела выбрал путь привлекать внимание"

Продюсер Александр Цекало отреагировал на претензии бывшей жены Виктории Галушки. По словам Цекало, они безосновательны. Так почему же Галушка обратилась в суд с иском об алиментах?

Почему Александр Цекало недоволен поведением бывшей жены?

Продюсер Александр Цекало не понимает, в чем суть претензий к нему экс-супруги. Он прокомментировал жест Виктории Галушки. Та подала иск в суд с намерением взыскать с него алименты на сына и дочь.

"Все алименты исправно оплачиваются", — заверил Цекало в беседе с Super.ru.

Продюсер дал понять, что недоволен поведением бывшей жены. Галушка без его ведома продала дом на Рублевке, который Цекало оставил ей и детям при разводе. Вместе с детьми она покинула Россию несколько лет назад.

"Скитались по Европе и Украине, и какое-то время я даже не знал, где они находятся. Это стало серьезным стрессом для их психики", — рассказал Александр Цекало о сыне и дочери.

Он рассказал, что ему не дают видеться с детьми. Цекало уточнил, что его с новой женой, Дариной Эрвин, дом всегда открыт для его сына и дочери. В нем есть комнаты для них.

Цекало озвучил и причину, по которой Галушка подала на него в суд. Он считает, что она таким образом хочет напомнить о себе. Поведение экс-супруги продюсер счел недостойным.

"Очень жаль, что человек без профессии и дела выбрал путь привлекать внимание подобным образом. Я надеюсь, что ситуация решится спокойно и мирно", — заключил Цекало.

Что сделала Галушка

На днях стало известно, что Виктория Галушка подала иск против Александра Цекало в один из столичных судов. Требовала она от бывшего мужа алиментов на двоих детей. Но инстанция документ не приняла.

Вероятно, Галушка обратилась не по адресу. Ведь сегодня, ни она, ни Цекало в столице не живут. Как дальше будет действовать экс-супруга известного продюсера, непонятно.

На ком сейчас женат Цекало?

После развода с Галушкой Цекало женился на Дарине Эрвин. Она моложе мужа на тридцать лет. Дарина — модель и художница.

Цекало счастлив в браке с ней. Не так давно пару подозревали в разводе. Но продюсер опроверг все домыслы и крахе брака.