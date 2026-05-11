Как сейчас выглядит София Ротару: похудевшая, бледная, осунувшаяся

София Ротару, некогда покорявшая зрителей своим голосом и яркой внешностью, теперь практически исчезла с российских экранов. В свои 78 лет певица не выступает и не появляется в медиа.
И только недавно в СМИ появлялась информация, что певица отказалась выступать в Дубае за гонорар в 200 000 евро. Она объяснила это тем, что сейчас не время для концертов.
Эту ситуацию в беседе с Teleprogramma.org прокомментировали музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер Леонид Дзюник.
Сын Софии Ротару показал, как она выглядит сейчас
Единственный сын артистки, Руслан Евдокименко, приоткрыл завесу тайны, показав, как сейчас выглядит его знаменитая мать. На фотографии Ротару предстала совсем не в том праздничном образе с распущенными черными волосами, к которому привыкли поклонники.
Звезда заметно похудела и выглядит несколько осунувшейся. Ее волосы спрятаны под пестрой летней шапочкой.
В белой футболке и темных очках Софию Ротару было бы трудно узнать на московских улицах. Однако в таком виде она смотрится вполне органично, ведь артистка живет на солнечной Сардинии вместе с сыном и невесткой.
София Ротару с сыном. Фото: соцсети
Где живут внуки Софии Ротару
Внуки звезды, Соня и Анатолий, обосновались в США. Для теплого итальянского климата ее легкий образ совершенно естественен.
Хотя лето постепенно приходит и в российские регионы.Так что и там певица могла бы выглядеть гармонично, если бы не покинула страну, где когда-то была так популярна.
На счету 78-летней Ротару десятки хитов, клипов и премий. Она носит звание народной артистки СССР. Примечательно, что сын опубликовал снимок не случайно, а по случаю значимой даты — Международного дня матери, который в большинстве стран Европы отмечают 10 мая.
Напомним, что в России этот праздник приходится на последнее воскресенье ноября.
