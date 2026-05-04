Соседов о Ротару, отказавшейся выступать за 200 000 евро: «Смотрите архивы»

Недавно певице Софии Ротару поступило предложение, от которого теоретически она не могла бы отказаться – исполнить в Дубае пять песен и получить за это 200 000 евро.

Почему София Ротару отказалась от большого гонорара

Однако артистка отказалась от такого щедрого подарка. Об этом прессе рассказал ее бывший концертный директор Сергей Лавров.

Свой отказ София Михайловна мотивировала тяжелой международной обстановкой. Она подчеркнула, что сейчас просто не время для концертов.

А помнят ли певицу в России? И правильно ли ее решение?

Сергей Соседов: «Ротару больше нечего сказать публике»

На эту тему Teleprogramma.org порассуждала с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

«Ее время, конечно, давно ушло. Уж какое пение, почти 80 лет?! Вы извините, но пора и честь знать, - отметил Сергей Соседов. - София Ротару сделала все что могла. И ей уже категорически не нужно выходить на сцену. Ротару больше нечего сказать публике. Она правильно делает, что больше не выступает. Нужно остаться в памяти такой, какой ты была. Уже давно надо было закончить».

- Но ведь журналисты интересуются жизнью и творчеством Софии Ротару…

- Я бы на месте Софии Михайловны не давал бы никаких интервью и комментариев. А только бы говорил: «Смотрите архивы!».

Только журналисты обратятся: «София Михайловна, а расскажите», или «А вот вас пригласят туда-то, вы там будете?», как услышат: «Смотрите архивы!». Я бы на месте Софии Ротару повторял бы только эту фразу.

Это должен быть ответ певицы на все вопросы, какие бы ей ни задали.

