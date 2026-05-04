Ротару отказалась выступать за 200 000 евро: «Не время для концертов»

В последние годы София Ротару практически исчезла из публичного пространства, не дает концертов и отклоняет даже самые щедрые предложения на корпоративных мероприятиях. 78-летняя певица полностью отошла от сценической деятельности.

Однако недавно ей поступило крайне заманчивое предложение: гонорар в 200 тысяч евро за исполнение всего пяти песен на мероприятии в Дубае. Об этом рассказал бывший концертный директор артистки Сергей Лавров.

«Очень много предложений поступает, вы себе не представляете сколько. Идут звонки, деньги большие дают. Люди звонят, хотят позвать на мероприятия, но она не хочет, к сожалению, вообще не хочет… Сейчас давали 200 тысяч евро за пять песен, выступление в Дубае, но она отказалась. Говорит: «Пока идут боевые действия, не время для концертов», — сказал он.

Такие суммы обычно предлагают только звездам высшего уровня, но София Михайловна не готова поступаться принципами даже ради столь внушительного вознаграждения.

Позиция Софии Ротару остается неизменной

По словам Лаврова, на его звонки с новыми предложениями певица неизменно отвечает отказом, объясняя, что сейчас неподходящее время для выступлений.

Принципиальная позиция артистки остается непоколебимой: если она не хочет выходить на сцену, ее невозможно заставить никакими деньгами.

