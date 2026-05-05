Дзюник об отказе Ротару от гонорара в 200 000 евро: «Просто бессовестно»

Общественность обсуждает поступок Софии Ротару. Она отказалась исполнить в Дубае пять песен за гонорар в 200 000 евро. Сослалась на неподходящее для песен время…
Но ведь это корпоратив и можно было бы потихоньку заработать хорошую сумму, шепчутся в кулуарах. Но у Софии Михайловны свои принципы.
Ее решение, характер и востребованность в России Teleprogramma.org обсудила с продюсером Леонидом Дзюником.
Леонид Дзюник: «София Ротару ничего лишнего не говорит»
«Все дело в том, что София Михайловна – умная женщина. И после смерти мужа она все равно осталась верной своему супругу, не стала никого искать, кто бы мог повести ее дальше.
У певицы есть потрясающий сын, работоспособный парень, невестка, внуки. Эта женщина прекрасно понимает, что произошло и что происходит. Но София Ротару ничего лишнего не говорит. Зачем? Кому это нужно?
Поэтому если бы София Михайловна решила бы вернуться, была бы повально востребована. Потому что Софию Ротару как любили, так и любят».
- И никогда не была замечена в скандальных историях…
- Да. За всю свою жизнь, сколько я ее помню от начала ее концертной деятельности, никаких скандалов, связанных с ней, не было. Да, певицей восхищались люди определенных структур, София Ротару принимала дорогие подарки. Но никаких инцидентов, о которых можно было бы рассказывать, не случалось.
Творчество Софии Михайловны всегда было ровным. Ее хит – это «Я, ты, он, она вместе целая страна». И мы все восхищались и до сих пор восхищаемся этой песней – нашим первым рэпом.
Это Алла Борисовна могла двигаться налево и направо, менять мужей как перчатки, устраивать скандалы в гостиницах. Это в ее стиле. А вот София Михайлона пела песни и сохраняла голос.
Правда, последние 20 лет она, конечно, больше поет под фонограмму. Но тем не менее, остается востребованной и нужной. И поверьте мне, 200 000 евро, которые ей предложили, - это очень мало. Ведь помните то старое выражение: «Воровать – так миллион»?
Леонид Дзюник: «София Ротару до сих пор восхищает практически всех»
- Но вы сами упомянули Аллу Пугачеву. А что вы думаете о ней вообще?
- А Алла Борисовна одним своим последним интервью перечеркнула все то хорошее, что было у нее. А ведь хорошего было много, как в том старом фильме. Но 15-20 минут из трех с половиной часа интервью перечеркнули все в ее жизни. Хотя востребованность у нее до сих пор есть.
Мой хороший приятель Миша Шахназаров заявил, что сейчас много стариков на эстраде. Да, и Киркоров, и Лолита, и Лепс добились максимальных высот своей работоспособностью, своим трудом.
А нынешняя молодежь пусть и имеет красивые голоса, и хорошо поет, но она же пустышка. Пусто, ничего нет! В них надо вкладывать, вкладывать и вкладывать, к сожалению.
А Ротару, выходя на сцену в свои 78 лет, до сих пор восхищает практически всех. Поэтому мое мнение такое: предложить Софие Михайловне Ротару 200 000 – это просто бессовестно.
