Как прошла свадьба Муцениеце и Дранги: банкет в стиле люкс, кольцо нес Тимофей, Агата в косынке вместо фаты

Теперь официально: Агата Муцениеце вышла замуж за 41-летнего аккордеониста Петра Дрангу. Пользователи Сети были уверены, что влюбленные тайно распишутся в ЗАГСе и не будут устраивать пышное торжество. Но они ошиблись.

Банкет в стиле люкс

Муцениеце арендовала банкетный зал в одном из ресторанов Москвы. Ужин прошел, как и ожидалось, в традиционной манере. Гостей угощали элитными закусками, горячими блюдами, салатами, десертами, не обошлось и без горячительных напитков. Веселил толпу приглашенный ведущий. А жених и невеста исполнили свой первый танец.

Невеста в белом

Муцениеце не стала подражать большинству невест: она отдала предпочтение лаконичному кипенно-белому платью-комбинации. Образ получился просто, но элегантный. Но голову она повязала белоснежную косынку, которая заменила ей фату, пишет Super .

При этом Агата и Петр попросили гостей не выкладывать кадры с их свадьбы в соцсети. Видеороликами с торжества разжились только журналисты. Те были приглашены на банкет, чтобы освещать это событие.