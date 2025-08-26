Как прошла свадьба Муцениеце и Дранги: банкет в стиле люкс, кольцо нес Тимофей, Агата в косынке вместо фаты

Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце отпраздновала свадьбу с Петром Дрангой в московском ресторане

Теперь официально: Агата Муцениеце вышла замуж за 41-летнего аккордеониста Петра Дрангу. Пользователи Сети были уверены, что влюбленные тайно распишутся в ЗАГСе и не будут устраивать пышное торжество. Но они ошиблись.

Банкет в стиле люкс

Муцениеце арендовала банкетный зал в одном из ресторанов Москвы. Ужин прошел, как и ожидалось, в традиционной манере. Гостей угощали элитными закусками, горячими блюдами, салатами, десертами, не обошлось и без горячительных напитков. Веселил толпу приглашенный ведущий. А жених и невеста исполнили свой первый танец.

Невеста в белом

Муцениеце не стала подражать большинству невест: она отдала предпочтение лаконичному кипенно-белому платью-комбинации. Образ получился просто, но элегантный. Но голову она повязала белоснежную косынку, которая заменила ей фату, пишет Super.

При этом Агата и Петр попросили гостей не выкладывать кадры с их свадьбы в соцсети. Видеороликами с торжества разжились только журналисты. Те были приглашены на банкет, чтобы освещать это событие.

Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу. Фото: соцсети

Кольца нес Тимофей

Еще одним желанием невесты стало то, чтобы кольца для них с Петром вынес сын Тимофей. Хотя с этим вполне могла справиться его сестренка Мия. Но Агате, возможно, было важно показать, что она наладила отношения с ребенком. Тимофей больше года жил с отцом. Родители судились за сына, пытаясь установить место его жительства. И суд встал на сторону Муцениеце.

Теперь Тимофей вернулся к маме. Однако представители Павла Прилучного уверены, что мальчик останется в итоге с отцом. Они выразили мнение, что Агата едва ли будет и дальше проявлять такой бурный интерес к воспитанию сына.

