Как они все успевают? Муцениеце, Курникова, Тодоренко и другие звезды, ставшие мамами в 2025 году

Агата предпочитает не делиться деталями беременности и родов, но подчеркивает, что чувствует себя очень счастливой. Она посвятила целый пост благодарности тем, кто был рядом с ней во время родов. Актриса признается, что ей спокойно, когда она уверена в профессионализме врачей и технике.

Но при этом Муцениеце сделала акцент на том, что когда она рожала, чувствовала присутствие ангела-хранителя рядом.

Регина Тодоренко: трое детей, 31 съемочный день и 30 тренировок

Мамой в третий раз стала и 35-летняя Регина Тодоренко. У телезвезды снова родился сын. Малыш появился на свет в одной из клиник Америки. За это Регину раскритиковали, но она не стала вдаваться в детали родов.

Зато телеведущая открыто рассказывает о переживаниях за фигуру. Сейчас Регина продолжает работать над собой и, по ее словам, доводит тело до совершенства. После родов Тодоренко вернулась к работе.

Она жаловалась, что ей очень трудно дается материнство. Три сына постоянно требуют ее внимания. На себя у мамы троих мальчиков времени практически нет.

"Я выкраиваю время на тренировки по крупицам, потому что трое детей, потому что 31 съемочный день, потому что 30 примерок, 10 сценариев, рабочие встречи, фотосессии, интервью, потому что сады, школы, потому что муж, потому что прерывистый короткий сон и кормления каждые два-три часа", — писала в личном блоге Регина Тодоренко.

Ида Галич: сон и малышка Лия Ледвич‑Галич

В ушедшем году дочь родила блогер Ида Галич — для нее это второй ребенок. Раньше ходили слухи, что девочку зовут Татьяной, но сравнительно недавно 35-летняя Ида озвучила имя малышки. Она дала дочки имя Лия.

Ида призналась, что все началось с очень яркого сна. Имя пришло ей сразу, как только стало ясно, что это девочка. Сейчас Ида Галич счастлива в браке с бизнесменом Олегом Ледвичем. Сына она родила в первом браке с Аланом Басиевым.

Мари и Дава: новая жизнь и страх за любимую женщину

Многих в ушедшем году удивила певица Мари Краймбрери. Мало кто мог подумать, что она выйдет замуж и станет впервые мамой. 33-летняя Мари живет в браке с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава, и воспитывает дочь. Имя девочки пока не раскрывается широкой публике.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас: четвертый малыш и тайная беременность

44-летняя экс-спортсменка Анна Курникова в декабре 2025 года родила четвертого ребенка от сладкоголосого Энрике Иглесиаса. Анна до последнего не раскрывала свою беременность. Ее с округлившимся животом заметили папарацци.

Подробностей о родах звездная мама не рассказывала, но сам факт появления четвертого малыша в семье удивил многих. В личном блоге Анна Курникова делилась снимком всех своих детей. Такой подарок для поклонников от звездной пары порадовал!