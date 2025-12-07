Как Агата Муцениеце выглядит после третьих родов: лицо "похудело" и сдулось — фото

Агата Муцениеце, известная по сериалу "Химкинские ведьмы", продемонстрировала поклонникам то, как изменилась ее внешность после третьих родов.

Как выглядит Муцениеце после беременности

Пользователи Сети обратили внимание на то, что выглядит новоиспеченная мамочка уставшей. Но это не мешает Агате шутить на тему лишнего веса. Бывшая жена Павла Прилучного набрала как минимум 8 килограммов и хочет их скинуть.

Но есть в этом и свои плюсы. Так, она заметила, что увеличение массы тела добавило ее формам больше привлекательности, особенно, если говорить о декольте.

Почти всю прошлую весну Муцениеце скрывала свое интересное положение. Хотя многие догадывались, что аккордеонист Петр Дранга позвал актрису замуж не просто так. Пара узнала, что у них будет ребенок. Поэтому избраннику Агаты пришлось поторопиться с тем, чтобы сделать актрисе предложение руки и сердца.