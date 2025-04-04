Виталина Цымбалюк-Романовская: «Бессонные ночи были в больнице»

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что еще не сталкивалась с послеродовой депрессией. По словам артистки, ей вообще не свойственно такое состояние. Ведь любую проблему можно решить, если подойти к ситуации с умом.
Об этом Виталина рассказала в интервью Teleprogramma.org. Также автор этих строк расспросила артистку, как она справляется с бессонными ночами и с кем планирует оставлять малышку, если ей будет нужно куда-то отлучиться.
«Для меня имя должно что-то значить»
- Виталина, в одном из своих интервью вы говорили, что еще не определились с именем для дочки. А к какому имени вы все-таки склоняетесь: к простому типа Мария или Татьяна, или к чему-то необычному, экстравагантному?
- Для меня имя должно что-то значить и быть понятным. Поэтому нужно подумать. Не просто так красивым именем назвать.
- А просматриваете какие-то варианты в Интернете или книгах?
- Нет. У меня есть несколько вариантов, которые мне нравятся, но пока я их не озвучиваю.
- А как относитесь к тем людям, которые дают детям странные имена? Одно время новорожденных называли в честь персонажей сериала «Игра престолов»…
- Знаете, пусть человек называет своего ребенка так, как хочет. Это же личное дело каждого.
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press
«Бессонные ночи были в больнице»
- А как вы чувствуете себя в целом? Как переживаете бессонные ночи?
- Очень хорошо. Бессонные ночи были в больнице, а сейчас уже полегче. Если наладить график, то все будет хорошо.
- Сколько часов спите?
- Нормально получается поспать, просто с перерывами. Со временем все налаживается, это же индивидуально.
«Каких-то больших разъездов не планирую»
- А с послеродовой депрессией еще не столкнулись?
- Нет, да вы что. Это же такая глупость – хотеть ребенка, а потом сидеть в депрессии.
Я вообще не люблю это состояние, категорически против него. И как только оно начинается, нужно сразу с этим что-то делать.
Если возникают какие-то проблемы, то просто стоит подумать, как их решить или на что отвлечься. Пока не понимаю, отчего возникает послеродовая депрессия, даже не могу себе представить.
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press
- В одном из своих интервью вы говорили, что у вас нет помощников. А с кем будете оставлять дочку, когда нужно куда-то отлучиться?
- Я же мама. Во-первых, дочка сможет ездить со мной, я же буду все планировать. Естественно, под нее подстраиваться. Буду все минимализировать, каких-то больших разъездов не планирую.
Я думаю, что это лучше, чем отлучаться на три-четыре часа и оставлять ребенка с чужой тетей. Может, кто-то считает по-другому, но я постараюсь все делать сама.
- А как будете давать концерты, заниматься с учениками?
- У меня есть несколько вариантов, как это сделать. Просто сейчас я взяла маленькую паузу. И потом, дочка будет расти. Это же не навсегда.
А концерт я планирую сыграть, но уже в следующем сезоне, примерно осенью.
- То есть сейчас вы наслаждаетесь материнством!
- Думаю, дочь не помешает моим занятиям с учениками.
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