Виталина Цымбалюк-Романовская: «Бессонные ночи были в больнице»

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что еще не сталкивалась с послеродовой депрессией. По словам артистки, ей вообще не свойственно такое состояние. Ведь любую проблему можно решить, если подойти к ситуации с умом.

Об этом Виталина рассказала в интервью Teleprogramma.org. Также автор этих строк расспросила артистку, как она справляется с бессонными ночами и с кем планирует оставлять малышку, если ей будет нужно куда-то отлучиться.

«Для меня имя должно что-то значить»

- Виталина, в одном из своих интервью вы говорили, что еще не определились с именем для дочки. А к какому имени вы все-таки склоняетесь: к простому типа Мария или Татьяна, или к чему-то необычному, экстравагантному?

- Для меня имя должно что-то значить и быть понятным. Поэтому нужно подумать. Не просто так красивым именем назвать.

- А просматриваете какие-то варианты в Интернете или книгах?

- Нет. У меня есть несколько вариантов, которые мне нравятся, но пока я их не озвучиваю.

- А как относитесь к тем людям, которые дают детям странные имена? Одно время новорожденных называли в честь персонажей сериала «Игра престолов»…

- Знаете, пусть человек называет своего ребенка так, как хочет. Это же личное дело каждого.