Недавно родившая Тодоренко пожаловалась на усталость: "Фактически оказываешься одна с тремя детьми"

Телеведущая Регина Тодоренко сделала эмоциональное заявление в личном блоге. Многодетная мама призналась, что не испытывает никакой радости. Она погрязла в постоянных заботах о сыновьях и готова выть от усталости.

Трудное материнство Регины Тодоренко

Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам, что с трудом справляется с обязанностями многодетной мамы. Три сына постоянно требуют внимания к себе. А необходимость постоянно заботиться о новорожденном малыше выбивает ее из сил.

"Можно прочитать хоть тысячу книг по теме, поговорить с сотнями экспертов, дважды стать мамой, и все равно растеряться, когда грудь превращается в камень, впасть в отчаяние, когда пятый час не можешь уложить младенца спать, выть от беспомощности, когда фактически оказываешься одна с тремя детьми", — пожаловалась в личном блоге Регина Тодоренко.

Где в эти трудные моменты жизни Регины находится отец ее детей, Влад Топалов, она не уточнила. При всей нагруженности Тодоренко еще нужно умудряться находить время на себя. Регина сейчас приводит себя в порядок, ведь уже через неделю она планирует вернуться к съемкам.

Когда родился третий ребенок Тодоренко и Топалова?

Регина Тодоренко и Влад Топалов сообщили о прибавлении в семье 25 сентября. На свет появился третий ребенок пары. Имя новорожденного сына Тодоренко и Топалов пока не озвучивают.

Рожать Регина Тодоренко рожала в США. Малыш родился в одной из частных клиник Майами. Там же в 2022-м году появился на свет средний сын Тодоренко и Топалова Мирослав. Первенцу пары, Михаилу, шесть лет.

Сколько лет вместе Тодоренко и Топалов?

Регина Тодоренко и Влад Топалов долго скрывали свой роман от поклонников. Пара поженилась в октябре 2018 года, а в 2019-м на свет появился их сын Миша. Семья Регины и Влада считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

Тодоренко и Топалов не дает поводов для сплетен о разрыве. Они предпочитают не распространяться о личной жизни. И показывают поклонникам лишь то, что считают нужным.

