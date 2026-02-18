Как Ефремов чувствует себя после премьеры спектакля: "Не считает, что все готово"

На днях 62-летний Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из колонии. В театре Никиты Михалкова "Мастерская 12" прошел закрытый показ спектакля "Без свидетелей". Показ был закрытым, но вокруг него сразу возник ажиотаж.

Что рассказала о Ефремове его сестра Анастасия

Во время прогона спектакля в зрительном зале были звездные друзья Михаила Ефремова. А вот самые близкие люди, жена, дети, сестра, приглашение на показ не получили. Почему? Объяснила сестра актера, театральный критик Анастасия Ефремова. Она считает, что Михаил еще не готов слушать критику по поводу своей игры.

"Михаил очень переживает, очень нервничает. Пока они будут весь месяц эту ситуацию разминать. Никто не считает, что все готово", — поделилась Анастасия Ефремова.

Она добавила, что это был всего лишь пробный показ. Спектакль будут дорабатывать еще в течение месяца. И только потом представят окончательно на суд зрителей.

Ажиотаж вокруг билетов

Некоторое время назад появилась информация, что билеты на постановку с участием Михаила Ефремова реализуют с наценкой — по 50 тысяч рублей. В театральных кассах их раскупили в течение нескольких часов.

Премьера психоделической драмы "Без свидетелей" запланирована на 25 и 26 марта 2026 года. Эти даты уже вызвали живой интерес у фанатов, а внушительная стоимость билетов на вторичном рынке продемонстрировала, насколько публика ждет возвращения актера.

Михалков выбрал Ефремова

Осенью 2025 года Никита Михалков включил Ефремова в актерскую труппу своего театра. Позднее режиссер дал комментарий относительно возвращения звезды на подмостки. Именно в его театре "Мастерская 12" прошел закрытый показ спектакля "Без свидетелей". Для артиста это оказалась первая сценическая работа после продолжительного перерыва. Вместе с Ефремовым в постановке занята Анна Михалкова.

ДТП, приговор и выход на свободу

В июне 2020 года Михаил Олегович оказался виновником ДТП — он управлял внедорожником в нетрезвом состоянии. В результате спровоцированной им аварии погиб человек. Ефремов понес за это суровое наказание.

Актера приговорили к восьмилетнему сроку заключения. В апреле 2025 года он покинул колонию благодаря условно‑досрочному освобождению. Через некоторое время после освобождения артист возобновил театральную деятельность и уже сумел заинтересовать зрителей новой постановкой.

По материалам News.ru

