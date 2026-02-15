Михаила Ефремова на премьере спектакля раздели до трусов

Как прошел первый показ

Закрытый предпремьерный прогон спектакля "Без свидетелей" состоялся 13 февраля. В зале собрались только свои: друзья, коллеги и родные. Среди зрителей заметили Сергея Шакурова, Николая Бурляева, Александра Адабашьяна и Светлану Тому.

Перед началом Никита Михалков предупредил публику, что может делать замечания по ходу действия, но в итоге не прервал спектакль ни разу.

По словам очевидцев, Ефремов за время постановки сменил несколько образов: сначала появился в костюме Деда Мороза, потом в элегантном смокинге с бабочкой, а под занавес остался в огромных семейных трусах. Телосложение артиста далеко от идеалов Аполлона — заметный живот и возраст дают о себе знать, но это ничуть не смутило зрителей.

Когда опустили занавес, зал взорвался аплодисментами. Овации не стихали около десяти минут, актерам дарили цветы и подарки. Сам Ефремов, по наблюдениям присутствующих, был искренне рад такому приему.

О чем спектакль

Постановка создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". Режиссер — Никита Михалков. В главных ролях заняты Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

Сюжет строится вокруг встречи бывших супругов, которые случайно оказываются наедине спустя годы после развода. В диалогах всплывают старые обиды, невысказанные признания и боль.

Герой Ефремова — персонаж с отрицательными чертами, предавший когда-то любимую женщину и собственного сына. Зрителям предстоит увидеть, как прошлое внезапно возвращается и заставляет заново пережить то, что, казалось, давно осталось позади.