Как Джиган реагирует на мужчин рядом с Самойловой: "Это смешно. Но не классно"

Оксана Самойлова продолжает делиться откровениями о жизни с Джиганом. На этот раз она рассказал о ревности пока еще законного мужа. Оказывается, любого мужчину, с которым Оксана посмеет заговорить, рэпер воспринимает, как своего соперника.

Джиган звонит "кавалерам" Самойловой

Когда Оксана Самойлова заявила о расставании с Джиганом, фанаты предположили, что это лишь очередной ход ради привлечения внимания — ведь пара снимает реалити-шоу о своей жизни. И действительно, за время совместного пути супруги научились превращать в материал для публикаций буквально все: от совместных вылазок на прогулку до конфликтов и последующих примирений. Однако на сей раз ситуация серьезная.

Самойлова рассталась с Джиганом и не намерена возобновлять отношения. Более того, она уже размышляет о возможности новых романтических связей! В двенадцатом выпуске реалити‑шоу "Быть Джиганом и Оксаной" на платформе VK Видео мать большого семейства поведала о своем интересе к другим представителям мужского пола.

Оксана с недавних пор выходит в свет без Джигана. Для них обоих это совершенно новый опыт. Самойлова признается, что чувствует себя при этом "как птенец, вылупившийся из гнезда". Он пользуется повышенным вниманием мужчин. Джиган, разумеется, сходит с ума от ревности.

"Сейчас история такая: все, с кем я стою, сижу, разговариваю — это сразу новый парень. Каждое взаимодействие с мужским полом воспринимается именно так. Сам факт того, что Джиган им звонит и запугивает — это смешно. Но не классно", — поделилась Оксана Самойлова.

Реакция Джигана

Джиган считает, что рядом с Оксаной Самойловой сейчас очень много льстецов и людей, которые завидовали ее семейному счастью. Конечно же, такие льют ей в уши, что она молодец, и нахваливают ее решимость развестись с мужем.

"Они несчастные завистливые бабы. Неужели она не понимает этого?" — искренне недоумевает Джиган.

Намерение Оксаны Самойловой стать свободной, научиться жить без него Джиган категорически не может принять. Он все еще надеется сохранить семью. Джиган заявил о готовности выслушать все претензии Оксаны к нему и исполнить любой ее каприз.

Когда Самойлова подала на развод с Джиганом?

Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом в начале октября 2025 года. Но Джиган попросил в суде дать ему время на примирение с женой. Прошло уже несколько месяцев, а Оксана все еще полна решимости развестись.

Недавно она призналась, что на этот раз не свернет со своего пути. Самойлова заявила, что больше не любит Джигана.

А вы как думаете, Джигану нужно было раньше думать и вести себя нормально, чтобы не доводить ситуацию до развода или все еще можно исправить? Ответьте в комментариях.