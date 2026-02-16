Джиган обвинил психологов в разрыве с Оксаной Самойловой: "Говорят: семья не якорь"

В одиннадцатой серии шоу "Быть Джиганом и Оксаной" на платформе VK-видео Джиган высказал резкую критику в адрес современных психологов и участившейся тенденции к разводам. Он назвал эту тенденцию модным, но опасным веянием.

Джиган: "Все психологи говорят: Ты достойна лучшего"

По словам рэпера, его опасения находят подтверждение. Так, он упомянул, что Егор Крид показал ему переписку, где Оксана Самойлова жалуется, что муж не замечает ее уже два года. Джиган расценивает это как часть общей тенденции к разрушению семьи, которая, по его мнению, стала трендом.

"Все психологи говорят: "Ты сильная, у тебя новая жизнь, семья не якорь, ты достойна лучшего" — это тренд, прикинь, какой пипец. Это разрушение института семьи и семейных ценностей", - возмутился музыкант.

Вместо этого, считает Джиган, психолог должен был обратить внимание женщины на то, что они прожили в браке 16 лет, и задать вопрос, что на самом деле значит фраза: "Он меня не ценил". Нормальный специалист, по его мнению, мог бы напомнить, что ее муж — живой человек и молодой мужчина, который много работает, чтобы обеспечить семью.

Как развивалась история семьи Джигана и Оксаны Самойловой

Напомним, 9 октября СМИ сообщили, что Оксана Самойлова инициировала развод с рэпером Джиганом. Впоследствии сама Оксана подтвердила эту новость.

Отношения пары длятся с 2009 года, однако узаконили они их только в декабре 2012 года, уже после рождения первого ребенка. За годы совместной жизни у пары появилось на свет четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.

А вы бы хотели, чтобы эта семья сохранилась? Делитесь в комментариях!