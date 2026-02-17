"Денису придется искать новое жилье": Самойлова отберет у Джигана всю недвижимость после развода

Роскошное жилище, потомство, атомный источник энергии и "павлиний хвост" — Оксана Самойлова по пунктам изложила контуры своего будущего без Джигана. Самойлова демонстрирует, что дама она очень продуманная. А вот Джиган на ее фоне выглядит эдаким наивным простачком.

Трехэтажная резиденция за 350 миллионов

Матери большого семейства Оксане Самойловой после развода отойдет в том числе трехэтажный особняк в коттеджном поселке "Шато Соверен" — его площадь приближается к 1300 квадратным метрам, а примыкающий участок составляет 22 сотки. Совокупная цена недвижимости, включая землю, превышает 350 миллионов рублей.

Именно это великолепное здание после расторжения брака превратится в личное владение Оксаны. Она заблаговременно обозначила все рубежи. Джиган туда сможет прийти только с разрешения Самойловой.

"Когда мы разведемся, дом будет официально принадлежать мне, чтобы он не мог туда заходить, когда захочет. Я перееду обратно в дом. Но только после развода", — призналась Самойлова в реалити "Быть Джиганом и Оксаной".

Инфлюенсер понимает: она оставляет отца своих отпрысков без пристанища, однако это ее не огорчает. Эта проблема должна мучить Джигана. Но не мучает.

"Денису придется искать новое жилье. Но он не думает, что мы разведемся, поэтому вряд ли думает о таких мелочах, как "мне негде жить", — откровенно заявила Оксана.

Пока еще законная жена Джигана утверждает: супруг во всем ее ущемлял. Оксана убеждена: без мужа она сумеет достичь куда больших успехов.

Что будет с детьми Джигана и Оксаны

При этом Самойлова отметила: она не возражает, если дети станут подолгу гостить у папы. Так она характеризует свой метод совместного воспитания: отпрыски сами решают, где им комфортнее, а родители подстраиваются под их выбор.

"Дети живут со мной, когда хотят, — с ним. Я делить детей не собираюсь. Хотят — пускай живут с ним месяц‑два‑четыре. Где детям классно, там они и будут", — заявила брюнетка.

На первом месте у Самойловой она и ее планы

Кроме того, Оксана Самойлова подтвердила: в обозримом будущем она не намерена завязывать новые романтические связи. Сейчас для нее на первом месте — саморазвитие: она намерена воплотить все, что не успела за годы супружества.

По словам Оксаны, она намерена отдаться работе, инициативам и воплощению того самого "вулкана", который, по ен мнению, накапливался почти два десятка лет.

Пока еще официальная супруга Джигана настаивает: муж всячески ее притеснял и тормозил ее продвижение.

"Денис постоянно блокировал мой рост, не давал идти вперед. Поэтому сейчас я должна распушить свой павлиний хвост и сделать максимум для того, чтобы наконец реализовать себя по полной программе. А потом посмотрим", — раскрыла свои замыслы телезвезда.

Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом еще в начале октября. Супруги живут отдельно, но официально еще не разведены. Самойлова дает понять, что семьи у них уже не будет. Оксана на днях признавалась, что больше не любит Джигана.

Несколько лет назад во время очередного загула Джигана Оксана Самойлова заставила его подписать брачный договор. По нему после развода все имущество, заработанное на момент подписания документа, достается ей. А все, что после, делится пополам. Сейчас адвокат Джигана Сергей Жорин пытается в суде помочь своему доверителю брачный договор оспорить. Что у них выйдет, пока неизвестно.

А вам нравится деловой подход Оксаны к разводу с Джиганом? Ответьте в комментариях.