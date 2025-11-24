Как бывший муж Лерчек отреагировал на ее беременность

Бывший муж Валерии Чекалиной Артем узнал о ее беременности случайно. Ему сообщили журналисты. Отец на этот раз не он.

Что сказал Чекалин о беременности Лерчек?

Артем Чекалин ничего не знал о беременности бывшей жены. Но постарался сделать вид, что эта новость его не трогает. Чекалин довольно сдержанно прокомментировал прекрасное положение Лерчек, родившей ему троих детей.

"Впервые слышу. Дети — это всегда позитивно", — сказал Артем Чекалин.

От кого ждет ребенка блогер Лерчек?

Отцом будущего малыша Лерчек является ее возлюбленный, хореограф из Аргентины Луис Сквиччиарини. Пара уже довольно продолжительное время вместе. Луис простил Лерчек даже интрижку с Натаном на шоу 'Звезды в джунглях'.

В этот понедельник пара впервые вместе предстала на публике. Беременная Лерчек приехала в суд в сопровождении Луиса. Он трогательно опекал возлюбленную, помогал ей надеть пальто.