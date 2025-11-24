Как бывший муж Лерчек отреагировал на ее беременность

Бывший муж Валерии Чекалиной Артем узнал о ее беременности случайно. Ему сообщили журналисты. Отец на этот раз не он.
Что сказал Чекалин о беременности Лерчек?
Артем Чекалин ничего не знал о беременности бывшей жены. Но постарался сделать вид, что эта новость его не трогает. Чекалин довольно сдержанно прокомментировал прекрасное положение Лерчек, родившей ему троих детей.
"Впервые слышу. Дети — это всегда позитивно", — сказал Артем Чекалин.
От кого ждет ребенка блогер Лерчек?
Отцом будущего малыша Лерчек является ее возлюбленный, хореограф из Аргентины Луис Сквиччиарини. Пара уже довольно продолжительное время вместе. Луис простил Лерчек даже интрижку с Натаном на шоу 'Звезды в джунглях'.
В этот понедельник пара впервые вместе предстала на публике. Беременная Лерчек приехала в суд в сопровождении Луиса. Он трогательно опекал возлюбленную, помогал ей надеть пальто.
Лерчек и ее возлюбленный Луис. Фото: соцсети Луиса Сквиччиарини
Луис сам себя рассекретил, когда беременность Лерчек стала достоянием общественности. Он сообщил журналистам, что его возлюбленная ждет ребенка, но при этом не стала его женой.
Позже Луис разместил в личном блоге видео, которое запечатлело его и Лерчек во время танго на снегу. Таким образом он подтвердил, что явлется отцом четвертого ребенка Лерчек. Он же сообщил, что Чекалина находится на шестом месяце ожидания малыша.
Есть мнение, что Лерчек забеременела во время домашнего ареста, чтобы добиться снисхождения суда. Уже больше года Чекалина и ее бывший муж Артем находятся под следствием. Экс-супруги подозреваются в выводе крупных сумм денег в заграничные банки. Им грозят реальные сроки заключения.
