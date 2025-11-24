Беременная Лерчек приехала в суд вместе с отцом будущего ребенка

Блогер Валерия Чекалина перестала скрывать отца своего будущего малыша. Вместе со своим возлюбленным, аргентинцем Луисом Сквиччиарини, Лерчек прибыла на заседание суда. Молодой человек трогательно опекал беременную Чекалину.

Как вела себя Лерчек

Валерия Чекалина и ее возлюбленный вместе приехали в суд. Парочку засняли, когда те выходили из машины. Луис суетился около будущей мамы.

Валерия Чекалина понимала, что папарацци будут ее снимать. Она старалась прикрывать свой округлившийся животик. Из машины она вышла в одном платье.

Черный наряд удачно драпировал ее формы. Луис Сквиччиарини помог Лере надеть пальто. И вместе они пошли к зданию суда. Сегодня будет решаться вопрос о продлении меры пресечения Лерчек в рамках уголовного дела.

Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин подозреваются в выводе в заграничные банки крупной суммы средств. Уже больше года экс-супруги находятся под домашним арестом.

Когда стало известно о беременности Лерчек

О том, что Лерчек забеременела во время домашнего ареста, стало известно примерно неделю назад. Тогда же вычислили и отца будущего малыша. У Лерчек уже давно роман с танцором из Аргентины Луисом Сквиччиарини.

Сначала он давал блогерше уроки хореографии. А позже оба поняли, что между ними нечто большее, чем любовь к красивым па. Луис сам сообщил журналистам, что его возлюбленная ждет ребенка.

А потом поделился видео с участием Лерчек. В кадре пара танцевала танго на снегу.