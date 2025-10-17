Изысканные блюда из морепродуктов, Малахов с букетом белых тюльпанов: как прошел девичник Бузовой

Поющая телеведущая Ольга Бузова устроила девичник по случаю презентации песни 'Не надо'. Но на этом празднике жизни были замечены не только девушки. Что же происходило во время девичника Бузовой?

Кого Ольга Бузова пригласила на девичник?

В числе гостей праздника Ольги Бузовой, как сообщает MK.RU , были замечены: Ксения Собчак, Яна Рудковская, певица Слава, Оксана Самойлова, Алана Мамаева, Мария Погребняк, Анна Седокова и другие именитые дамы. Впрочем, на девичнике были и мужчины. Бузова пригласила разделить с ней радость от выхода новой песни шоумена Прохора Шаляпина и телеведущего Андрея Малахова.

Малахов появился с букетом роскошных белых тюльпанов и вручил его виновнице торжества. Правда, Бузова дала понять, что ждала от телеведущего более смелого поступка.

"На девичнике должен быть стриптиз. Все спрашивали, а будет ли стриптиз? Андрей Малахов, ты все-таки решился на это", — радостно приветствовала Ольга Бузова телезвезду.

Малахов поздравил Ольгу с успехом и удалился в ВИП-зону. Ничего экстраординарного и дерзкого Андрей Николаевич себе не позволил. Вероятно, разочаровав этим хозяйку вечера.

Чем Бузова угощала своих гостей

Ольга Бузова показала себя очень радушной хозяйкой. Она позаботилась о том, чтобы приглашенные на девичник были накормлены вкусной едой. И столы ломились от угощений.

Бузова угощала гостей изысканными блюдами из морепродуктов, мясом. Были предложены суши и роллы, а также всевозможные напитки.

В зале была размещена специальная будка. Девушки могли в ней уединиться, чтобы посплетничать о своем, о женском. Оксана Самойлова на девичнике Бузовой подтвердила развод с Джиганом.

Что происходит в жизни Ольги Бузовой

Ольге Бузовой в январе будущего года исполнится сорок лет. Звезда после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым пока не смогла наладить личную жизнь. Ольга Бузова только намекает на то, что не одинока, но никто не знает наверняка, есть ли у нее любимый мужчина.

В обществе Бузова появляется одна или же проводит время в компании подруг. Сейчас на ТНТ идет второй сезон реалити-шоу 'Звезды в джунглях'. Его Ольга Бузова ведет вместе с Михаилом Галустяном, который весной этого года развелся с женой.

Как вы считаете, Ольга Бузова сумеет наладить личную жизнь до того, как ей исполнится сорок лет? Ответьте в комментариях.