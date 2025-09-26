Ольга Бузова о реалити-шоу: "Я прошла все круги ада"

Уже в это воскресенье, 28 сентября, на канале ТНТ стартует реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". А это значит, что широко и менее известные личности будут снова есть тараканов, проходить испытания на силу, быстроту и выносливость и строить взаимоотношения с другими игроками.

Однако Жан-Поль Сартр не зря сказал, что ад — это другие. Ведь нередко самым сложным испытанием для участников становится принять темные стороны своих партнеров по шоу. А следить за тем, чтобы участники проекта не перегибали палку при общении друг с другом, снова доверено ведущим Ольге Бузовой и Михаилу Галустяну.

Как рассказала Ольга журналистам на премьере новых "Звезд в джунглях", реалити интересно тем, что сбрасывает с участников маски. И иной народный артист может проявить себя так, что от него отвернутся даже верные фанаты, а в малоизвестного блогера влюбится вся страна.

А кто из участников реалити завоевал симпатии Ольги Бузовой? При общении с представителями СМИ Ольга назвала пару имен.