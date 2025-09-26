Ольга Бузова о реалити-шоу: "Я прошла все круги ада"

Уже в это воскресенье, 28 сентября, на канале ТНТ стартует реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". А это значит, что широко и менее известные личности будут снова есть тараканов, проходить испытания на силу, быстроту и выносливость и строить взаимоотношения с другими игроками.
Однако Жан-Поль Сартр не зря сказал, что ад — это другие. Ведь нередко самым сложным испытанием для участников становится принять темные стороны своих партнеров по шоу. А следить за тем, чтобы участники проекта не перегибали палку при общении друг с другом, снова доверено ведущим Ольге Бузовой и Михаилу Галустяну.
Как рассказала Ольга журналистам на премьере новых "Звезд в джунглях", реалити интересно тем, что сбрасывает с участников маски. И иной народный артист может проявить себя так, что от него отвернутся даже верные фанаты, а в малоизвестного блогера влюбится вся страна.
А кто из участников реалити завоевал симпатии Ольги Бузовой? При общении с представителями СМИ Ольга назвала пару имен.
"Какая трансформация произошла с Аленой Блин (в первом сезоне шоу "Звезды в джунглях". — Прим. ред.). Она реально стала героиней реалити. Мы все думали, что она просто журналистка, которая пишет про всех звезд. Но когда она побрилась налысо, чтобы накормить лагерь, она стала народной любимицей. Я бы ее везде хотела видеть, — сказала Ольга.
— Также я хотела бы видеть Олега Верещагина, (он участвовал в шоу "Сокровища императора". — Прим. ред.). Для него нет вторых и третьих мест. А я люблю таких людей, которые считают, что либо победа, либо ничего. И не надо меня утешать, говоря, что главное — это участие. Это все прекрасно. Но есть победа и первое место.
Я бы хотела видеть Иосифа Пригожина и Валерию. Люблю, когда люди выходят за рамки, находятся в экстремальных для них условиях. Мне вообще интересно наблюдать за человеком.
Я и сама большая фанатка нашего проекта. И стараюсь быть в воскресенье дома, чтобы посмотреть его".
Ольга Бузова на премьере шоу "Звезды в джунглях. Карибский кризис". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
"Я опускалась в погреб со змеями"
— А представьте, что в одном из сезонов реалити-шоу "Звезды в джунглях" мы увидим среди участников вас и Михаила…
— Я не боюсь, вы меня знали по другим реалити и чувствуете мой характер, знаете, как я вела себя в тех или иных ситуациях.
Но всему свое время. Лично я уже участвовала в огромном количестве проектов — "Ледниковый период", "Танцы со звездами", "Форт Боярд". Я спускалась в погреб со змеями. Куда меня проверять? Я прошла все круги ада, я уже свое поучаствовала. И все показала, рассказала, и любовь строила. И летала на полотнах, и делала обрыв с трапеции.
Но сейчас я чувствую себя очень комфортно в роли ведущей, меня это вполне устраивает. Ребята мне доверяют — от мала до велика.
— Что нового зрители увидят в этом сезоне?
— Мы все что-то придумываем, например, новые цены. В первом сезоне таких цен не было. Но инфляция, сами понимаете.
— У вас очень плотный график. Успеваете ли вы вообще полноценно спать?
— Я всем говорю, что сон — это важно. Но пока не получается…
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Ольга Бузова о SHAMAN’е: "Получается, что его слова — водица, а так не годится"
— Поговорим не по теме. Недавно вы выразили свое недовольством отказом SHAMAN'a от участия в "Интервидении". По-прежнему думаете, что он не прав?
— Я считаю, что если ты в чем-то участвуешь, то надо идти до конца. Тем более так он поет в своей песне: "Я русский, я иду до конца". Получается, что его слова — водица, а так не годится. А я опираюсь на творчество человека.
Мне кажется это странным. Люди так болели за него, и такой был хороший номер. Но если ты не собирался идти до конца, как поешь в своей песне, тогда надо было дать это сделать другому человеку.
— Судя по вашим соцсетям, вы хотите удивить общественность совместной работой с Филиппом Киркоровым…
— Мы сейчас и рилс совместный выложили. И есть возможность и желание сделать совместный дуэт и песню.
Поклонники ждут, прекрасно! Я очень люблю мариновать.
Мы с Филиппом встретились вчера и пытались вспомнить, где мы виделись последний раз. Но подумали, что лучше бы все забыли. Просто наше личное общение было зафиксировано (имеет в виду скандальный поцелуй, о котором писала пресса). Но что мы делаем наедине, вам лучше не знать.
Мы очень близки. Любим друг друга, поддерживаем, но иногда не согласны друг с другом. Мы оба очень большие, яркие личности, и наша песенка еще не спета.
Вы понимаете, это такой кайф — знать, что еще столько всего можно сделать.