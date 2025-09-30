Чем интересно реалити "Звезды в джунглях – 2" : встреча экс-соперниц Бузовой и Пинчук, конфликты и коалиции

Канал ТНТ представил широкой аудитории реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Ведущими проекта вновь стали Ольга Бузова и .Михаил Галустян Может ли второй сезон повторить успех своего предшественника?

Это не исключено, вот только "Карибский сезон"явно не собирается удерживать внимание зрителей любовной историей, как это было в случае с Натаном и Лерчек. Скорее, наоборот. Однако обо всем по порядку.

Кто принимает участие в шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон"

У нового сезона проекта "Звезды в джунглях"необычный состав. Нельзя сказать, что в нем принимают участие народные артисты. Но это интересные люди, которых мы неоднократно видели в проектах канала ТНТ.

Например, актер Вадим Дубровин играет Анатолия Шнайдера — одного из айтишников, попавших на альтернативную службу в деревню, в популярном сериале "Жуки". Актриса Альбина Кабалина известна по нашумевшим сериалам "Реальные пацаны", "Универ. 10 лет спустя".

Актер Аристарх Венес — любимчик девушек, звезда сериалов "Кадетство" и "Кремлевские курсанты". Анастасию Резник зрители знают по фильмам "Капельник" и "Непослушная" с Александром Петровым.

Маша Малиновская — известная модель и телеведущая, которая недавно принимала участие в шоу "Сокровища императора" вместе со своей тетей Мариной Садковой.

Актер Сергей Романович тоже из тех, про кого можно сказать: "О! Знакомое лицо". Зрители канала ТНТ наблюдали за ним в психологическом проекте "Мастер игры".

Пару месяцев назад вся страна обсуждала детали развода звезды "Дома-2" Ирины Пинчук и ее избранника Арама Чобаняна. Так вот, Ирина призналась, что приехала на проект "Звезды в джунглях. Карибский сезон", чтобы отвлечься от грустных мыслей, как говорится, зализать раны.

Интриги добавляет и то, что когда-то на реалити-шоу "Дом-2" у Ирины не складывались отношения с Ольгой Бузовой. Девушки нередко ссорились. Хотя с тех пор столько воды утекло. Все обиды наверняка забыты.