Чем интересно реалити "Звезды в джунглях – 2" : встреча экс-соперниц Бузовой и Пинчук, конфликты и коалиции

Канал ТНТ представил широкой аудитории реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Ведущими проекта вновь стали Ольга Бузова и .Михаил Галустян Может ли второй сезон повторить успех своего предшественника?
Это не исключено, вот только "Карибский сезон"явно не собирается удерживать внимание зрителей любовной историей, как это было в случае с Натаном и Лерчек. Скорее, наоборот. Однако обо всем по порядку.
Кто принимает участие в шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон"
У нового сезона проекта "Звезды в джунглях"необычный состав. Нельзя сказать, что в нем принимают участие народные артисты. Но это интересные люди, которых мы неоднократно видели в проектах канала ТНТ.
Например, актер Вадим Дубровин играет Анатолия Шнайдера — одного из айтишников, попавших на альтернативную службу в деревню, в популярном сериале "Жуки". Актриса Альбина Кабалина известна по нашумевшим сериалам "Реальные пацаны", "Универ. 10 лет спустя".
Актер Аристарх Венес — любимчик девушек, звезда сериалов "Кадетство" и "Кремлевские курсанты". Анастасию Резник зрители знают по фильмам "Капельник" и "Непослушная" с Александром Петровым.
Маша Малиновская — известная модель и телеведущая, которая недавно принимала участие в шоу "Сокровища императора" вместе со своей тетей Мариной Садковой.
Актер Сергей Романович тоже из тех, про кого можно сказать: "О! Знакомое лицо". Зрители канала ТНТ наблюдали за ним в психологическом проекте "Мастер игры".
Пару месяцев назад вся страна обсуждала детали развода звезды "Дома-2" Ирины Пинчук и ее избранника Арама Чобаняна. Так вот, Ирина призналась, что приехала на проект "Звезды в джунглях. Карибский сезон", чтобы отвлечься от грустных мыслей, как говорится, зализать раны.
Интриги добавляет и то, что когда-то на реалити-шоу "Дом-2" у Ирины не складывались отношения с Ольгой Бузовой. Девушки нередко ссорились. Хотя с тех пор столько воды утекло. Все обиды наверняка забыты.
Ирина Пинчук в шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" Фото: телеканал ТНТ
Еще одна участница шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" — блогер, актриса и комик Екатерина Шкуро, известная по сериалам "Девушки с Макаровым" и "Зона комфорта".
Юморист Артур Диланян (Ян Дилан) — участник КВН, музыкант и автор коротких юмористических роликов, завирусившихся в Интернете.
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший гражданство России, знаком любителям смотреть телевизор по передачам "Танцы со звездами", "Ты супер!", "Лучше всех".
Интересный, конечно, мужчина. Его может обидеть каждый участник "Звезд в джунглях", но не каждый успеет извиниться!
И вот всей этой разношерстной компании предстоит проходить испытания на силу, ловкость и выносливость, есть тараканов и прочих насекомых и учиться строить гармоничные взаимоотношения. А это в условиях усталости и постоянного голода — самая непростая задача.
Джефф Монсон. Фото: телеканал ТНТ
Интриги и коалиции в новом сезоне реалити-шоу "Звезды в джунглях"
В наследство от первого сезона шоу "Звезды в джунглях" этому выпуску достались коалиции. Буквально в первый час программы Маша Малиновская начала процесс объединения в небольшие группки и делала это очень напористо. Однако коварство неожиданно обернулось против нее.
Маша Малиновская покинула проект в первом же выпуске. В испытании на вылет, где нужно было перевезти осьминогов из емкости с завязанными ногами, она проиграла Вадиму Дубровину. Ведущая признавалась, что ей очень больно уходить из шоу первой, поскольку та же ситуация произошла и на реалити "Сокровища императора". Но ничего не поделаешь…
Однако вы понимаете, что процесс объединения в коалиции продолжится.
Интересно, что в этом сезоне в программе участвуют десять участников. Сейчас их осталось девять.
Невольно напрашиваются аналогии со знаменитым фильмом "Десять негритят" Станислава Говорухина. Но до членовредительства на реалити-шоу дело, конечно, не дойдет, а вот моральных травм не избежать.
Однажды прочла об одном опыте Дидье Дезора, в ходе которого ученый поместил в одну клетку шесть крыс, чтобы изучить их плавательные способности. Чтобы добраться до пищи, им было необходимо проплыть через бассейн, так как он являлся единственным выходом из клетки.
Эксперимент установил, что крысы не действовали сообща в поисках пропитания. Вместо этого между ними сформировалась четкая социальная иерархия с распределением ролей: две крысы-эксплуататора, никогда не погружавшиеся в воду; две постоянно работающие крысы-пловца; один самостоятельный пловец и один изгой, служивший объектом агрессии. Ученый назвал этого несчастного зверька козлом отпущения.
Механизм добычи и распределения пищи был следующим. Две трудолюбивые крысы-пловца добывали еду, ныряя в воду. После возвращения в клетку крысы-эксплуататоры физически воздействовали на них до тех пор, пока не забирали всю добытую пищу. Только когда эксплуататоры насыщались, пловцы получали возможность доедать остатки.
Крысы-эксплуататоры принципиально избегали плавания. Для получения пищи они систематически применяли силу к пловцам. Независимый пловец (автоном) обладал достаточной силой, чтобы самостоятельно добывать пищу и потреблять ее, не подчиняясь эксплуататорам.
Что касается изгоя, то он подвергался агрессии со всех сторон, испытывал страх перед водой и не мог противостоять эксплуататорам. Поэтому несчастный был вынужден довольствоваться остатками съестного.
Социальные роли в проекте
Упаси бог сравнивать участников реалити-шоу с крысами. Но все же в любом обществе, а особенно в условиях выживания, пусть и искусственно созданных, четко выявляются социальные роли. Они могут называться как угодно, но это не меняет сути.
В реалити-шоу "Звезды в джунглях" уже проявляются лидеры: Аристарх Венес, Ян Дилан, Екатериа Шкуро. Но это, на мой субъективный взгляд, наши уважаемые читатели могут думать по-другому. Не будем показывать пальцем на так называемых эксплуатируемых.
Автоном здесь, конечно, Джефф Монсон. Он пока занимает позицию наблюдателя, никого не обижает, не рвется вступить в коалицию.
А вот актриса Альбина Кабалина вынуждена занять оборонительную позицию. На проекте у нее возник конфликт с Сергеем Романовичем. Сергей неосторожно обронил, что Альбина чисто визуально выглядит слабой. Кабалина, конечно, запротестовала, услышав такие слова. Участники проекта поссорились, Кабалина заплакала. Потом участники вроде бы снова помирились, забыв прежние обиды.
Альбина Кабалина. Фото: телеканал ТНТ
Но затем Сергей опять сказал что-то не то. Альбина обиделась, снова стала защищаться, даже нецензурно выругалась на Романовича. Однако не там Кабалина ищет врагов, явно не там. После стычки с Сергеем Романовичем ее вызвала на разговор Ирина Пинчук.
Женская часть проекта, на мой взгляд, настроена против Кабалиной. Оператор заснял тот момент, когда глаза Екатерины Шкуро и Анастасии Резник поблескивали явно недобрым блеском. Не исключено, что в следующих сериях девушки с внешностью инстадив объединятся против Альбины Кабалиной. Как говорится, она не первая и не последняя в этом списке отверженных. Однако это лишь моя гипотеза.
А Альбина, кстати, привыкла держать оборону с детства. Еще когда в школе она исполняла на сцене песню "Хомяк", а в это время ее обзывали из-за лишнего веса. Неудивительно, что в любом перешептывании Альбина слышит смех над собой. Возможно, противостояние Кабалиной со всем лагерем — это то, что, безусловно, будет интересно зрителям, жаждущим отсутствия хлеба (в смысле участники голодают на шоу и покупают курицу за 500 000 рублей) и зрелищ на проекте.
Вангую, что между Екатериной Шкуро, Анастасией Резник и Ириной Пинчук тоже могут возникать конфликты. Они все, как мне показалось, из той категории женщин, которые любят себя и не жалуют конкуренцию. И потому могут бороться за лидерство.
А вот любовью здесь пока не пахнет. Романтическая линия, как это было между Натаном и Лерчек в прошлом сезоне, на мой взгляд, в этих сериях не предвидится. Хотя все может быть… Кстати, доводилось общаться с Натаном на нескольких мероприятиях и скажу, что это очень приятный в общении человек.
В общем, личности участников, возможные конфликты и предстоящие испытание — это то, что может заставить наших зрителей прильнуть к их голубым экранам.
А вы смотрите реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" по воскресеньям? Делитесь своим мнением об участниках в комментариях!