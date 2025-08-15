Даже денег занять не у кого: от Ивлеевой отвернулись все друзья в Москве — вечеринка аукается до сих пор

Анастасия Ивлеева рассказала еще об одном последствии после своей громкой вечеринки. Блогерша призналась, что от нее отвернулись все друзья. Ситуация очень сложная.

Никому не нужна

Блогерша, актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева устроила интерактив с подписчиками в личном блоге. Во время общения она ответила и на трудные вопросы. О последствиях той самой скандальной вечеринки.

"Хочу затронуть неприятное прошлое. Остались верные друзья после случившегося?" — поинтересовались у Ивлеевой в Сети. "Меня это уже совсем не печалит. Так что спрашивайте смело. Если говорить про Москву и братву отсюда, то нет, никого не осталось. И слава богу! Все так, как должно быть", — философски заметила Анастасия.

Она дала понять, что сейчас нуждается в деньгах. Но занять ей не у кого. На просьбу подписчиков занять триста тысяч на мечту Ивлеева ответила, что ей самой нужно.

Вечеринка с последствиями

Анастасия Ивлеева еще совсем недавно была одной из самых востребованных персон в стране. Она зарабатывала миллионы, скупала дорогие вещи. Рядом всегда были восторженные поклонники.

Но в одночасье мир Ивлеевой перевернулся. После "голой вечеринки", прошедшей под занавес 2023 года, у Ивлеевой началась другая жизнь. Почти все участники пати принесли свои извинения.

Затем последовали отмены. В том числе и организаторши вечеринки. Настю Ивлееву изгнали отовсюду. Она лишилась контрактов, ее перестали звать на съемки.

Личная жизнь Ивлеевой

Зато Настя Ивлеева наладила личную жизнь. Она вышла замуж за Филиппа Бегака. И пытается вести новый образ жизни.

Ивлеева пытается быть в тренде. По примеру некоторых блогеров она отправилась в деревню. И даже делилась снимками на фоне горы кабачков. За что ее разнес известный сельский житель, экс-участник 'Дома-2' Май Абрикосов.