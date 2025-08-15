Бородина публично заставила малолетнюю дочь возиться в мусорке: все снимала на камеру

Телеведущая Ксения Бородина приучает дочь Теону к работе по дому. Звездная мама засняла на видео своеобразный урок домоводства. Она давала Теоне ценные указания о том, как поменять мусорный пакет в ведре.
Строгая мама Ксения Бородина
Ксения Бородина засняла на камеру, как ее дочь Теона пытается вставить в ведро для мусора чистый пакет. Девятилетняя девочка все делает под чутким руководством своей звездной мамы. Получается у нее не очень хорошо. Мама требует переделать.
"Давай, нормально закладывай. Как воротничок. И вниз углуби его рукой своей. Сюда вниз. До конца. Все! Теперь опускай. Придерживай. Неправильно! Давай еще раз сделай", — командует дочери Бородина.
"Ну, мам!" — заводит Теона.
"Давай, не мамкай мне", — строго перебила дочь звезда.
Бородина засняла, как Теона меняет пакет в мусорном ведре. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Жизнь без домработниц?
Ксения Бородина не хочет баловать дочерей. У телезвезды есть помощницы по хозяйству. Но тем не менее она считает, что и Теона, и Маруся должны все уметь делать сами.
А вдруг их жизни не сложатся так прекрасно, как у нее? И у девочек не будет возможность нанимать домработниц. Подготовить их к возможным резким поворотам судьбы — задача матери.
Ксения Бородина с двумя дочками и мужем, Николаем Сердюковым. Фото: Global Look Press
Строгая, но справедливая
Ксения Бородина не раз в интервью признавалась, что воспитывает дочерей в строгости. Но не забывает она и баловать девочек. Бородина делает Теоне и Марусе дорогие подарки.
Она одевает дочерей в стильную одежду премиальных брендов. Маруся и Теона ни в чем не нуждаются. Обожает своих падчериц муж Ксении Бородиной, Николай Сердюков.
Ксения Бородина не против того, чтобы стать многодетной мамой. Она готова подарить сына или дочку Николаю Сердюкову. И не раз открыто заявляла об этом.
