Бородина публично заставила малолетнюю дочь возиться в мусорке: все снимала на камеру

Телеведущая Ксения Бородина приучает дочь Теону к работе по дому. Звездная мама засняла на видео своеобразный урок домоводства. Она давала Теоне ценные указания о том, как поменять мусорный пакет в ведре.

Строгая мама Ксения Бородина

Ксения Бородина засняла на камеру, как ее дочь Теона пытается вставить в ведро для мусора чистый пакет. Девятилетняя девочка все делает под чутким руководством своей звездной мамы. Получается у нее не очень хорошо. Мама требует переделать.