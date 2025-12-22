Иосиф Пригожин высказался о новой песне Аллы Пугачевой: "Я разочарован сильно"

Известный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org сформулировал свое отношение к новой песне Аллы Пугачевой. Трек и видео на него Алла Борисовна презентовала на днях. Какие эмоции работа Примадонны вызвала у Пригожина?

Оценка Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин заявил, что Алла Пугачева новой песней вновь сделала вызов всем. Примадонна вновь захотела продемонстрировать, что она выше и лучше всех. По мнению Пригожина, очередная композиция Аллы Пугачевой — это не искренность и не исповедь на личную тему, как многим могло бы показаться.