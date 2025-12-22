Иосиф Пригожин высказался о новой песне Аллы Пугачевой: "Я разочарован сильно"

Известный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org сформулировал свое отношение к новой песне Аллы Пугачевой. Трек и видео на него Алла Борисовна презентовала на днях. Какие эмоции работа Примадонны вызвала у Пригожина?
Оценка Иосифа Пригожина
Иосиф Пригожин заявил, что Алла Пугачева новой песней вновь сделала вызов всем. Примадонна вновь захотела продемонстрировать, что она выше и лучше всех. По мнению Пригожина, очередная композиция Аллы Пугачевой — это не искренность и не исповедь на личную тему, как многим могло бы показаться.
"Эта песня в каком-то смысле вызов. Понятно, что все мы смертные. Дело не в ней самой. А в том, что пути могут по-разному расходиться. Но то, что Алла Пугачева вновь себя поставила выше всех, собственно говоря, она так и делала все время.
Все боятся правды. Никто не любит в этой жизни говорить правду. Я могу себе позволить, подойдя к возрасту 56 лет, на каких-то этапах говорить правду. Это не про песню, не про музыку… Это про политику.
Я не верю в честность в последнее время. Я могу сказать, что я разочарован сильно", — отметил Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org.
Алла Пугачева в клипе в пудровом платье. Фото: кадр видео
О чем новая песня Пугачевой?
Алла Пугачева записала в эмиграции новый трек под названием 'Давай просто жить'. В нем она говорит о боли и призывает 'просто жить'.
"Вновь падения и взлеты, боль и успех, и билет в один конец лишь есть у всех. По судьбе летим неровно — то вниз, то вверх. Некуда спешить, некуда спешить — ой, давай просто жить", — поется в песне.
В кадрах видео Пугачева запечатлена в пудровом платье, гуляющей по берегу моря.
Где сейчас живет Пугачева?
В 2022 году Примадонна с семьей эмигрировала из России в Израиль. Позже из-за обострения конфликта с Палестиной звезды с детьми улетели на Кипр. Сейчас Пугачева живет в Лимасоле. Периодически она делится кадрами, которые делает во время прогулок.
