Игорь Николаев стал невостребованным и подешевел: сколько стоит пригласить его на корпоратив

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев угодил в число самых невостребованных в новогоднюю ночь знаменитостей. Публика не горит желанием лицезреть 65-летнего артиста в самую запоминающуюся ночь в году. Что предпринял Игорь Николаев?

Николаев рубит цены пополам

Еще недавно считавший себя очень востребованным Игорь Николаев вдруг резко снизил 'ценник' на свои выступления в новогоднюю ночь. Маэстро рубанул цены аж в два раза. Если раньше он требовал за свой выход на сцену 10 млн рублей, то сейчас готов петь всего за пять млн рублей.

За последние пару недель Николаева никто не пригласил петь. Нет желающих видеть исполнителя хита про любовь Русалки и Дельфина и в новогоднюю ночь. Так что, команда Игоря Николаева расценки снизила. Но пока никакого результата это не дало.

Еще недавно все было по-другому

Буквально в сентябре у Игоря Николаева все было хорошо с концертами. Маэстро звали, он задыхался от работы. И тогда решил взвинтить цены. Если в начале осени выступление Николаева стоило 2,5–3 млн рублей, то уже к ее концу за возможность увидеть и услышать Игоря Юрьевича надо было заплатить 10 млн рублей.

Фактически Николаев за исполнение каждой песни просил по миллиону рублей. Продюсер Дворцов тогда объяснял это тем, что каждый артист, исходя из востребованности, поднимает цены. А теперь ситуация изменилась.

По материалам Mash

А вам какие песни Игоря Николаева нравятся? Ответьте в комментариях.