Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности: "Сейчас я у нее снова плохой"

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев заговорил о конфликте с Ксенией Собчак. Журналистка платила музыканту деньги за использование его хитов и назвала Николаева жадным. Игорь Юрьевич объяснил, что к чему.

Что сказал Николаев о ситуации с Собчак

Ксения Собчак перечислила 150 тысяч рублей за семисекундный фрагмент песни Аллы Пугачевой 'Не обижай меня' в интервью со Славой Марлоу. Ранее ей уже пришлось выплатить 300 тысяч рублей за использование композиции 'Выпьем за любовь' в разговоре с блогером. Журналистке это не понравилось.

Но конфликта в первый раз удалось избежать. Собчак тогда сама позвонила Николаеву, они очень хорошо поговорили. Ксения пригласила композитора в театр своего мужа Константина Богомолова.

"Это был первый случай. Сейчас я у нее снова плохой", — поделился Игорь Николаев.

Ксения Собчак считает, что, используя хиты Николаева, способствует его популярности. Игорь Юрьевич над этим только смеется. Он в пиаре от Собчак точно не нуждается.

"Если есть непреодолимое желание меня продвинуть, то тогда нужно все-таки со мной как-то созвониться и в каждом конкретном случае решить вопрос", — посоветовал Собчак и иже с ними Игорь Николаев.

Что Николаев сказал о Пугачевой

Игорь Николаев прокомментировал и ссору с Аллой Пугачевой. Примадонна в своем интервью пожаловалась на давнего друга. Мол, Николаев пришел на ТВ и не сказал о ней ни слова, потому что ему запретили это делать.

Николаев объяснил, что все обстояло несколько иначе. Он не стал говорить на передаче не только о Пугачевой, но и о других певицах, которые в свое время исполняли его песни, по той простой причине, что их не было в студии. Музыкант выразил недоумение претензией Аллы Борисовны, у которой есть его телефон.

По словам Игоря Николаева, Алла могла бы позвонить ему и все узнать. Но вместо этого она предпочла поверить информации, которую ей передали третьи лица.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев просит миллион за исполнение своих песен.

