Губин сделал признание после интервью Собчак: "Даже немного очарован ею"

Известный музыкант Андрей Губин попал под чары Ксении Собчак. Исполнитель и автор хитов Андрей Губин дал интервью Собчак. Какое впечатление произвела на него журналистка?

Что Губин сказал о Собчак

51-летний Андрей Губин пару дней назад дал интервью Ксении Собчак. Оно еще не вышло в эфир. И пока Андрей Губин пребывает в эйфории от общения с журналисткой.

Он рассказал, что Собчак в жизни куда лучше, чем на экране. Лично Губин ранее никогда не был знаком с Собчак. А сейчас невероятно рад возможности, которую получил.

"Собчак в жизни куда приятнее, чем в кадре, я был даже немного очарован ею, честно говоря. Она и красивее в жизни, и приятный тембр голоса, манера общения", — рассказал Андрей Губин.

Как сейчас живет Андрей Губин

По словам Андрея Губина, сейчас он живет в своей квартире в Москве. Часто он проводит время и в загородном доме, который арендует. В планах у музыканта есть поездка в теплые края. Но пока дела не дают ему возможность устроить себе отдых.

Исполнитель хита "Ночь" редко появляется на публике. Причина — неизлечимая болезнь, левосторонняя прозопалгия. Недуг причиняет ему сильные лицевые боли. Из-за этого он был вынужден оставить активную творческую деятельность и ведет замкнутый образ жизни.

Его имя по-прежнему на слуху, но сам он предпочитает тишину и уединение. Андрей Губин появлялся на фестивале "Новая волна" в Сочи летом 2024 года. После этого он вновь пропал из вида поклонников.

Тогда Андрей Губин рассказывал, что написал немало новых песен. Но пока у него нет возможности записать их в студии и представить на суд публики. Губин вынашивает планы вернуться на сцену, но из-за состояния здоровья не может обещать этого наверняка.

По материалам Woman.ru

А вы какие песни Андрея Губина любите и помните? Ответьте в комментариях.