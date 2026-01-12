"Ты разрушил Губину карьеру": Игорь Николаев раскрыл свою тайну

Этот запоминающийся припев звучал повсюду много лет назад. Композиция Антона Зацепина "Ниже ростом только Губин" моментально взлетела на вершины хит-парадов.

Но для ее автора, Игоря Николаева, этот успех обернулся неожиданной ссорой с коллегой Андреем Губиным, которого, судя по всему, задело шутливое упоминание в тексте.

Одобрение, которое сменилось обидой

Как ни странно, поначалу Губин отнесся к песне с юмором. Он даже специально пришел в гости на проект "Фабрика звезд — 4", чтобы познакомиться с исполнителем — Антоном Зацепиным.

Вместе с другими участниками шоу Андрей тогда смеялся над остроумными строчками. Именно поэтому Игорь Николаев до сих пор не может понять, откуда взялась такая сильная обида.

"Меня тогда порадовало его отличное чувство юмора и умение посмеяться над собой. Мы же вместе приехали на студию! Это не мои выдумки — есть запись, где мы все вместе сидим и беседуем", — делится воспоминаниями музыкант.

Гнев фанатов вместо диалога

Долгое время Николаев даже не догадывался, что Губин на него сердится. Первыми тревожными звоночками стали яростные сообщения в социальных сетях от поклонников Андрея.

"По правде говоря, я осознал, что он обижен, только когда мне начали приходить грубые комментарии. Люди писали что-то вроде: "Прокляни тебя бог" или "Ты разрушил Губину карьеру". Как можно разрушить карьеру одним упоминанием в песне? Там же нет ничего плохого!" — негодует Игорь Юрьевич.

Реакция коллеги оказалась настолько нелогичной, что композитор даже подумал о провокациях со стороны бульварных изданий. В последнее время у него не было возможности встретиться с Андреем лично и выяснить все напрямую.

"Мы, получается, с тех пор и не виделись. Я бы списал все на газетные утки, но сам видел видео, где он говорит об этой обиде", — пояснил Николаев.

"Песня вовсе не про него!" — главный аргумент автора

Маститый музыкант, которому сейчас 65 лет, настаивает: у него не было и мысли кого-то обидеть. По его задумке, смысл у песни был совсем другой.

"Эта история вообще не про Губина, а скорее про самого Антона. И он, кстати, не обижается. Напротив, это его самый известный хит, которым заканчивались выступления, он был главной звездой на той "Фабрике". Там нет ничего оскорбительного для Андрея. Антон поет от своего имени: "Я целую тебя в губы, лишь одной тебе я верю". Это же песня о любви!" — разъясняет автор хита "Пять причин".

Николаев также не понимает, почему можно комплексовать из-за роста. Он напоминает, что множество талантливых артистов по всему миру не могут похвастаться высоким ростом.