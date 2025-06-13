Григорий Лепс осыпал Аврору Кибу охапками белых роз

62-летний Григорий Лепс устроил сюрприз для своей 19-летней невесты Авроры Кибы. Та была восторге. Красотка обнаружила в своей квартире два роскошнейших букета белых роз.

Григорий Лепс знает, как порадовать юную девушку. Пока Авроры не было дома, певец заказал доставку двух огромных букетов роз. Вернувшись в свою московскую квартиру из Лондона, Аврора увидела фантастическую картину. Два совершенно потрясающих букета белых роз! В каждом примерно по сотне цветов.

Аврора Киба немедленно начала фотографироваться с подарками возлюбленного. Кадры шикарных белых роз появились в личном блоге невесты Лепса.