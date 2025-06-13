Григорий Лепс осыпал Аврору Кибу охапками белых роз

62-летний Григорий Лепс устроил сюрприз для своей 19-летней невесты Авроры Кибы. Та была восторге. Красотка обнаружила в своей квартире два роскошнейших букета белых роз.
Григорий Лепс знает, как порадовать юную девушку. Пока Авроры не было дома, певец заказал доставку двух огромных букетов роз. Вернувшись в свою московскую квартиру из Лондона, Аврора увидела фантастическую картину. Два совершенно потрясающих букета белых роз! В каждом примерно по сотне цветов.
Аврора Киба немедленно начала фотографироваться с подарками возлюбленного. Кадры шикарных белых роз появились в личном блоге невесты Лепса.
Аврора Киба с букетом белых роз. Фото: соцсети Авроры Кибы
"НаГЛец", — так подписала кадры с цветами Аврора Киба.
Девушка тем самым как бы намекнула, кто же так роскошно осыпал ее белыми розами. Хотя других вариантов ни у кого и не было!
Розы для Авроры от Лепса. Фото: соцсети Авроры Кибы
Недавно Лепс и Аврора отметили годовщину помолвки. Предложение руки и сердца Григорий Лепс сделал Авроре летом прошлого года. Но пока дата свадьбы не назначена.
В Сети всегда скептически относились к роману вокалиста с юной прелестницей. В их отношения не очень-то верят и по сей день. Слишком велика разница в возрасте между возлюбленными. Да и видятся Лепс и Аврора нечасто. Их роман протекает на расстоянии. Но пара продолжает доказывать всем, что их чувства настоящие.
Читайте также: