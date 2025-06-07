Невеста Лепса ответила Киркорову: "Я девочка из обеспеченной семьи"

19-летняя невеста Григория Лепса становится заметной персоной в шоу-бизнесе. Она уже успела поспорить с Филиппом Киркоровым.

Аврора Киба в обиду себя не даст. Девушка также пробилась в проект "Мастер игры". В шоу она чувствует себя уверенно. Хотя конкуренцию ей составляют звезды первой величины. А недавно возлюбленная музыканта чуть не поругалась с бывшим мужем Аллы Пугачевой.

Филипп Бедросович вывел девушку от откровенный разговор. И сразу же дал понять Авроре, что без своего жениха она никому не интересна, пишет kp.ru.

"Тут спортсмены, актеры, экстрасенсы и люди, которые сделали себя сами. А ты кто? Ты же понимаешь, что как личность не существуешь. Просто девушка кого-то", - поддел Аврору певец.

Поклонники удивились тому, что Киба не смутилась. И сразу же нашла, что ответить поп-королю отечественной эстрады. Она заявила, что получила престижное образование. И сумела вскружить голову даже Лепсу. А это многого стоит.

"Я — та, которой Лепс четыре раза делал предложение. Я девочка из обеспеченной семьи, у меня все в порядке", - заявила Аврора Киба.

Она уточнила, что получила два средних образования в Москве — международное и русское. А сейчас учится в Лондоне в лучшем университете мира и дизайна.

Роман Лепса с 19-летней Авророй давно вызывает слухи в Сети. Кто-то считает их отношения пиаром. Другие верят, что они действительно хотят пожениться. Поддержала пару и Катя Лель. Она видела, как Киба ухаживала за своим женихом в гримерной.

Аврора, по словам певицы, вела себя как влюбленная девушка. Лепс давно объявил о намерении жениться на юной пассии. Но вести ее в ЗАГС не спешит. Говорят, что у артиста есть финансовые проблемы из-за бизнеса.