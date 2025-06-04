Аврора Киба тает в объятиях Григория Лепса: уже год, как помолвлены

Известный певец Григорий Лепс, которому в июле исполнится 63 года, продолжает доказывать, что у него и 19-летней красавицы Авроры Киба самый настоящий роман и искренние взаимные чувства.

В эти дни пара отмечает важную для себя дату. 3 июня, ровно год назад, Григорий Лепс сделал Авроре предложение руки и сердца. А чтобы выглядеть более убедительным, вручил юной диве кольцо с огромным бриллиантом. Стоимость такого украшения составляет примерно 30 млн рублей.

В личном блоге Аврора Киба поделилась совместным снимком с Григорием Лепсом. На фото видно, что она буквально тает в объятиях музыканта. На безымянном пальчике Авроры поблескивает тот самый бриллиант.