Аврора Киба тает в объятиях Григория Лепса: уже год, как помолвлены

Григорий Лепс и Аврора Киба уже год ходят в статусе жениха и невесты. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press

Григорий Лепс и Аврора Киба отметили годовщину помолвки на отдыхе

Известный певец Григорий Лепс, которому в июле исполнится 63 года, продолжает доказывать, что у него и 19-летней красавицы Авроры Киба самый настоящий роман и искренние взаимные чувства.

В эти дни пара отмечает важную для себя дату. 3 июня, ровно год назад, Григорий Лепс сделал Авроре предложение руки и сердца. А чтобы выглядеть более убедительным, вручил юной диве кольцо с огромным бриллиантом. Стоимость такого украшения составляет примерно 30 млн рублей.

В личном блоге Аврора Киба поделилась совместным снимком с Григорием Лепсом. На фото видно, что она буквально тает в объятиях музыканта. На безымянном пальчике Авроры поблескивает тот самый бриллиант.

Аврора Киба и Григорий Лепс на отдыхе. Фото: соцсети Авроры Киба

Судя по всему, пара сейчас вместе проводит романтические каникулы в красивом месте, на берегу океана. Локацию влюбленные раскрывать не стали.

Аврора Киба напомнила подписчикам о событиях годичной давности, когда она получила предложение от Григория Лепса. Девушка дала понять, что это событие стало для нее поистине чудесным. Ведь именно его она загадала в свой день рождения, 5 февраля 2024 года.

"Честно говоря, в этот день я не знала, что загадать… Этот день рождения был действительно днем рождения новой меня. Поэтому в шуточной форме, смеясь в кругу друзей, я загадала…это. Но в каждой шутке всегда есть доля правды. Верно?" — делилась Аврора Киба 3 июня 2024 года.

То самое кольцо, подаренное Авроре год назад. Фото: соцсети Авроры Киба

Григорий Лепс был женат уже дважды. То есть, будущий брак с Авророй станет для него третьим. Интересно, что невеста Лепса моложе его дочери от первого брака.

Но пару не смущает ни это обстоятельство, ни разница в возрасте. Лепс и Киба доказывают, что они счастливы.

Невеста музыканта сейчас участвует в шоу ТНТ 'Мастер игры', где уже успела нарваться на хейт со стороны одного из оппонентов по программе.

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