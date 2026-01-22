Гордон после вылета из шоу "Выжить в Стамбуле" высказалась об участниках: "Пятый класс Сызранской школы"

Катя Гордон, первой вылетевшая с шоу "Выжить в Стамбуле", объяснила, почему не задались ее отношения с участниками проекта. Кате было очень скучно. Она заявила, что чувствовала себя, как в пионерском лагере, где собрали людей с невысоким уровнем интеллекта.

Что сказала Катя Гордон о звездных участниках шоу

Отношения с другими игроками у Кати Гордон сразу не задались. Ее мнение всегда отличалось. Возможно, поэтому она первой и покинула проект. По ее словам, она из всей компании — единственный нормальный человек, который реально зарабатывает деньги умом.

"Мне почти никто не понравился — выделю только Мию Бойку. И я, и она переругались практически со всеми", — рассказала Катя Гордон.

С остальными ей было сложно. Она не любит непонятные пустые разговоры за столом, какие все хорошие и так далее. Катя сразу решила, что такой не будет и предпочла показать искренность, чем сидеть в белых штанах. От лицемерия и тупости, призналась Гордон, ее тошнит.

Гордон призналась, что получала удовольствие от испытаний. Моменты, когда нужно было демонстрировать выносливость и силу, ей очень нравились.

"Мне лишь не нравились дебильные беседы, которые заводили участники — ну это пятый класс Сызранской школы", — заявила Гордон.

Она отметила, что с большим уважением говорит про Сызрань, но пятый класс считает тяжелым уровнем общения.

У Кати три высших образования. Она работает головой. На проекте ей приходилось три раза в день — на завтрак, обед и ужин — поддерживать бессмысленный тупой разговор.

"Будто попала в школу-интернат для неодаренных детей. Это для меня подстава", — резюмировала Катя Гордон.

Кто еще принимает участие в шоу "Выжить в Стамбуле"

Катя Гордон состояла в команде звезд и боролась за 10 миллионов вместе с Серегой, Марией Горбань, Мией Бойкой, Антоном Жижиным, Кузьмой Сапрыкиным, Магомедом Муртазаалиевым и Аленой Блин.

Гордон и Товстик

Имя Кати Гордон в прессе в последнее время звучало довольно часто в связи со скандальным разводом Дмитрия и Полины Дибровых и Романа Товстика с его женой Еленой. Гордон представляла в суде интересы Елены Товстик. Но позже дамы рассорились. Елена отказалась от услуг Кати.

Во время интервью Собчак Товстик рассказала, как Гордон ее шантажировала, обещая выставить мать шестерых детей в неприглядном свете. Гордон же заявляла, что ничего подобного не было. По ее словам, Елене нужен был не адвокат, а психолог или психотерапевт.

По материалам Starhit

А вы смотрите шоу "Выжить в Стамбуле"? Согласны с Катей Гордон в части характеристики звездных участников проекта? Ответьте в комментариях.