В Сети критикуют участников "Выжить в Стамбуле": "На всех мужиков вешается"

На телеканале ТНТ продолжается показ реалити-шоу "Выжить в Стамбуле". Недавний выпуск был насыщен событиями: в проекте появились два новых участника: продюсер Сергей Степанцов из Донецка и актер Антон Жижин, игроки прошли многоэтапное испытание, и из проекта выбыла одна из самых сильных участниц. Впрочем, обо всем по порядку.

Что произошло в недавнем выпуске шоу "Выжить в Стамбуле"

Новички пришли после малого испытания с участием Алены Блин и Ирины Шибецкой. Конкурс выиграла Алена, которая получила возможность выбрать в команду любого из двух участников. Выбор пал на Сергея, который, как оказалось, является продюсером проектов журналистки. Так что теперь у нее в команде будет свой человек. Ирине же пришлось увезти с собой Антона.

В этом выпуске участники проходили испытание за право жить на роскошной вилле, состоящее из нескольких этапов. На одном из конкурсов, где было нужно положить мяч, подвешенный на доске, в корзину, возник спор между рэпером Серегой и тренером Игорем Прохоровым. Серега недопонял правила испытания, что дало Игорю преимущество. И он, конечно, выиграл в нем.

Музыкант выразил мнение, что с ним поступили нечестно, возмутился победой соперника и прилюдно обозвал его трусом. Игорь в этой ситуации повел себя очень достойно, не стал ступать в перепалку и даже выразил готовность все переиграть.

По итогам мноуровневых испытаний сначала лидировали звезды со счетом 5: 1. Но после последнего конкурса, который дал "народникам" сразу четыре очка, счет неожиданно сравнялся.

По условиям этого испытания участники получили веревки, прикрепленные к деревянному колесу, и должны были с помощью натяжения закатить его в определенное место. "Народники" проявили сплоченность, а вот звездные участники повели себя как лебедь, рак и щука в басне Крылова. Поэтому и проиграли.

Чтобы выявить победителя, ведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля предложили обеим командам выбрать людей, которые примут участие в испытании на вылет. От звезд пошла Екатерина Гордон, от народников – Алена Блин.

В итоге победила Алена, а ее соперница покинула проект. А жаль…

Екатерина – сильный игрок, успешно проходила испытания, и видимо, коллеги по команде видели в ней своего главного соперника. У Кати Гордон сложились натянутые отношения с Кузьмой Сапрыкиным. Она не одобряла всех действий Сереги. А еще Кате импонировала искренность Мии Бойки.

Также в этом выпуске Катя Гордон намекнула на то, что Мария Горбань играет роль женственной и хрупкой девушки, которой нужна защита. И мол, такую защиту она увидела в лице Сереги. Позиция же Екатерины Гордон – женщины справятся со всеми обстоятельствами сами.

Но вот самой Екатерине не под силу оказалось завоевать симпатии всех коллег по команде. За что и поплатилась.

А что об этой ситуации и недавнем выпуске вообще думают зрители шоу "Выжить в Стамбуле"? Почитаем их комментарии.