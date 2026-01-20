В Сети критикуют участников "Выжить в Стамбуле": "На всех мужиков вешается"

На телеканале ТНТ продолжается показ реалити-шоу "Выжить в Стамбуле". Недавний выпуск был насыщен событиями: в проекте появились два новых участника: продюсер Сергей Степанцов из Донецка и актер Антон Жижин, игроки прошли многоэтапное испытание, и из проекта выбыла одна из самых сильных участниц. Впрочем, обо всем по порядку.
Что произошло в недавнем выпуске шоу "Выжить в Стамбуле"
Новички пришли после малого испытания с участием Алены Блин и Ирины Шибецкой. Конкурс выиграла Алена, которая получила возможность выбрать в команду любого из двух участников. Выбор пал на Сергея, который, как оказалось, является продюсером проектов журналистки. Так что теперь у нее в команде будет свой человек. Ирине же пришлось увезти с собой Антона.
В этом выпуске участники проходили испытание за право жить на роскошной вилле, состоящее из нескольких этапов. На одном из конкурсов, где было нужно положить мяч, подвешенный на доске, в корзину, возник спор между рэпером Серегой и тренером Игорем Прохоровым. Серега недопонял правила испытания, что дало Игорю преимущество. И он, конечно, выиграл в нем.
Музыкант выразил мнение, что с ним поступили нечестно, возмутился победой соперника и прилюдно обозвал его трусом. Игорь в этой ситуации повел себя очень достойно, не стал ступать в перепалку и даже выразил готовность все переиграть.
По итогам мноуровневых испытаний сначала лидировали звезды со счетом 5: 1. Но после последнего конкурса, который дал "народникам" сразу четыре очка, счет неожиданно сравнялся.
По условиям этого испытания участники получили веревки, прикрепленные к деревянному колесу, и должны были с помощью натяжения закатить его в определенное место. "Народники" проявили сплоченность, а вот звездные участники повели себя как лебедь, рак и щука в басне Крылова. Поэтому и проиграли.
Чтобы выявить победителя, ведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля предложили обеим командам выбрать людей, которые примут участие в испытании на вылет. От звезд пошла Екатерина Гордон, от народников – Алена Блин.
В итоге победила Алена, а ее соперница покинула проект. А жаль…
Екатерина – сильный игрок, успешно проходила испытания, и видимо, коллеги по команде видели в ней своего главного соперника. У Кати Гордон сложились натянутые отношения с Кузьмой Сапрыкиным. Она не одобряла всех действий Сереги. А еще Кате импонировала искренность Мии Бойки.
Также в этом выпуске Катя Гордон намекнула на то, что Мария Горбань играет роль женственной и хрупкой девушки, которой нужна защита. И мол, такую защиту она увидела в лице Сереги. Позиция же Екатерины Гордон – женщины справятся со всеми обстоятельствами сами.
Но вот самой Екатерине не под силу оказалось завоевать симпатии всех коллег по команде. За что и поплатилась.
А что об этой ситуации и недавнем выпуске вообще думают зрители шоу "Выжить в Стамбуле"? Почитаем их комментарии.
Фото: кадр из шоу "Выжить в Стамбуле"
"Очень жаль, что ушла Катя"
Лана Прокопенко: "Жуть. С самого начала унижение "народников": звезд встретили с шампанским, "народникам" даже воды не дали. Дальше - хуже. Звездам - участие в турнире, "народники" сажают".
Елена 73: "Очень жаль, что ушла Катя... Я изначально за нее болела".
Максим Быков: "Кто-нибудь расскажите Сереге, что за столом в головном уборе не сидят".
Людмила Миронова-Петрова: "Алена Блин права в том, что "народники" испытывают животный страх перед малыми испытаниями.
Действительно, как они собираются дальше участвовать, если они так боятся. В личных испытаниях 'народники" реально слабые, ничего не смогли пройти. Их спасла только командная игра".
Елена Ипатова: "Этот Серега слушает чем? Еще и оскорбляет Игоря. Гонора через край в давно потухшей, так называемой, звезде....С таким одолжением испытания проходит. Неприятен мне. Не старается, не вижу рвения. Да и у Паши в шоу вел себя не лучше...".
Инна Лапшина: "Ни в одной команде нет так называемых мужиков. Кузьме и Сереге надо лечить психику. Голосуют против женщин, позор. Кузьма взял бонус, в народной команде второй раз отправляют на испытание одну и ту же Алену Блин. Ну и где тут мужики?".
Людмила Миронова-Петрова: "Алена Блин на фоне этих "народников" мне кажется самой классной и привлекательной!".
Елена Бедило: "Где берут таких участниц как Горбань? На всех мужиков вешается, а вроде бы замужем. Что же там за субъект, по слухам третий?".
А вы расстроены уходом Екатерины Гордон из проекта? Делитесь в комментариях!