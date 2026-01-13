Сюрпризы первого выпуска "Выжить в Стамбуле": Алена Блин затаила обиду на Катю Гордон, а Миа Бойка хочет вдохновлять мужчин

На канале ТНТ стартовало новое реалити-шоу "Выжить в Стамбуле". Борьба за выживание в городе контрастов разворачивается между двумя командами: народной, состоящей из рядовых россиян, и звездной, за которую играют публичные люди.
Кто участвует в шоу "Выжить в Стамбуле"
Но среди звезд мы вновь увидели знакомые лица. Так, журналистка Алена Жигалова (Алена Блин) наделала много шума в проектах "Сокровища императора" и "Звезды в джунглях". Юморист Магомед Муртазалиев принимал участие в шоу "Сокровища императора".
А вот юриста Екатерину Гордон, актера Кузьму Сапрыкина, певицу Мию Бойку, рэпера Серегу и ведущую Марию Горбань зрители видели не так часто. Но теперь этот недостаток будет устранен.
Народная команда тоже не лыком шита. За главный приз сразятся мастер спорта по пауэрлифтингу Влада Золотова, военный пенсионер и коуч Леонид Вахитов, следователь Дарья Выходцева, диджей Риназ Раемов, тренер по волейболу Игорь Прохоров, домохозяйка Алена Гром.
В принципе это реалити не слишком отличается от других подобных проектов. Звезды также участвуют в испытаниях на скорость, силу, выносливость, смекалку, умение объединяться в команду. Но все же есть пара нюансов.
Так, те, кто проигрывают испытания, отправляются жить в лес, где из удобств им предлагаются пара диванов, кувшин воды, шалаши и VIP-палатка. Победители же селятся на роскошной вилле со всеми удобствами, с хорошим питанием и бассейном.
Как звезды отказались освобождать Алену Блин
Первое же испытание спровоцировало большую обиду, которую затаила одна из участниц на своих партнеров по игре. В задачи игроков входило собрать механизм подъемного моста, обнаружив детали в ящиках с сеном, потом поднять решетку и попасть во двор крепости.
Но за воротами участники проекта увидели две клетки, в которой находились Алена Блин и кондитер Ирина Шибецкая. Участники должны были освободить пленных на скорость и взять в свою команду.
По логике освободить Алену из заточения полагалось звездным участникам, но звезды выбрали Ирину, которую видели первый раз в жизни. Все-таки помнят подвиги Алены в предыдущих проектах.
Алена Блин. Фото: канал ТНТ
Итак, скромная Ирина Шибецкая пополнила ряды селебрити, а Алена поневоле стала ближе к народу. Хотя она этого категорически не хотела.
Попав в такую ситуацию, Алена Блин очень обиделась на Екатерину Гордон. Мол, вместе чуть ли не в разведку ходили, а ты меня не освободила. Уже в небольшом комментарии Екатерина призналась, что как только услышала запах духов Алены, поняла, что лучше держаться от нее подальше. Дружба дружбой, а денежки в игре врозь.
В народной команде Алена Блин также чувствует себя некомфортно. Тем более "народники" проиграли звездам и отправились в лес. Ситуация усугубилась еще и тем, что по новым правилам проигравшие должны прислуживать победителям. В этот раз народная команда готовила для своих звездных соперников обед.
Алена Блин даже хотела напакостить своим именитым коллегам, например, пересолив кушанье, но другие участники остановили ее от этого шага.
Меж тем в командах уже определяются свои лидеры. У звезд это рэпер Серега и Екатерина Гордон, у "народников" - военный пенсионер Леонид Вахитов и пауэрлифтер Злата Молодцова. Алена Блин еще пока не вошла во вкус лидера и занимает позицию наблюдателя.
Кто из участниц мечтает вдохновлять мужчин на подвиги
Среди участников появилась и девушка, которая, по собственному признанию, хочет вдохновлять мужчин на подвиги. Например, певица только улыбнется участнику, а он уже удачно пройдет испытание.
Это Миа Бойка. По всей видимости, в следующих сериях Миа еще поборется за мужское внимание.
Миа Бойка. Фото: телеканал ТНТ
А возможно, в других выпусках певица закрутит и с кем-то роман. И станет второй Лерчек, которая, как помнят зрители, строила отношения с рэпером Натаном в шоу "Звезды в джунглях".
Ну а пока ведущие проекта "Выжить в Стамбуле" Ляйсан Утяшева и Павел Воля анонсировали нам зрелищное испытание, в котором примут участие Ирина Шибецкая и Алена Блин. Павел отметил, что это испытание не на вылет, но оно может расставить в командах совершенно другие акценты. Его зрители увидят уже в следующем выпуске программы.
А вы смотрите реалити-шоу "Выжить в Стамбуле"?