Сюрпризы первого выпуска "Выжить в Стамбуле": Алена Блин затаила обиду на Катю Гордон, а Миа Бойка хочет вдохновлять мужчин

На канале ТНТ стартовало новое реалити-шоу "Выжить в Стамбуле". Борьба за выживание в городе контрастов разворачивается между двумя командами: народной, состоящей из рядовых россиян, и звездной, за которую играют публичные люди.

Кто участвует в шоу "Выжить в Стамбуле"

Но среди звезд мы вновь увидели знакомые лица. Так, журналистка Алена Жигалова (Алена Блин) наделала много шума в проектах "Сокровища императора" и "Звезды в джунглях". Юморист Магомед Муртазалиев принимал участие в шоу "Сокровища императора".

А вот юриста Екатерину Гордон, актера Кузьму Сапрыкина, певицу Мию Бойку, рэпера Серегу и ведущую Марию Горбань зрители видели не так часто. Но теперь этот недостаток будет устранен.

Народная команда тоже не лыком шита. За главный приз сразятся мастер спорта по пауэрлифтингу Влада Золотова, военный пенсионер и коуч Леонид Вахитов, следователь Дарья Выходцева, диджей Риназ Раемов, тренер по волейболу Игорь Прохоров, домохозяйка Алена Гром.

В принципе это реалити не слишком отличается от других подобных проектов. Звезды также участвуют в испытаниях на скорость, силу, выносливость, смекалку, умение объединяться в команду. Но все же есть пара нюансов.

Так, те, кто проигрывают испытания, отправляются жить в лес, где из удобств им предлагаются пара диванов, кувшин воды, шалаши и VIP-палатка. Победители же селятся на роскошной вилле со всеми удобствами, с хорошим питанием и бассейном.

Как звезды отказались освобождать Алену Блин

Первое же испытание спровоцировало большую обиду, которую затаила одна из участниц на своих партнеров по игре. В задачи игроков входило собрать механизм подъемного моста, обнаружив детали в ящиках с сеном, потом поднять решетку и попасть во двор крепости.

Но за воротами участники проекта увидели две клетки, в которой находились Алена Блин и кондитер Ирина Шибецкая. Участники должны были освободить пленных на скорость и взять в свою команду.

По логике освободить Алену из заточения полагалось звездным участникам, но звезды выбрали Ирину, которую видели первый раз в жизни. Все-таки помнят подвиги Алены в предыдущих проектах.