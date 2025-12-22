Товстик озвучила угрозы Гордон: "Ты из матери шестерых детей превратишься в нечто"

Бывшая жена Романа Товстика, Елена, пролила свет на отношения с юристом Катей Гордон. Она рассказала, как та уговаривала ее не отказываться от услуг. Гордон, по словам Товстик, даже прибегла к шантажу.

Правда Товстик о Гордон

Катя Гордон предложила Елене Товстик представлять ее интересы во время бракоразводного процесса с мужем, Романом Товстиком. Елена согласилась. Но через какое-то время Гордон объявила о прекращении сотрудничества с Товстик. Преподносилось это как инициатива со стороны юриста.

Но теперь Елена Товстик раскрыла свою правду. Оказывается, Катя Гордон планировала и дальше быть защитницей матери шестерых детей. По словам Товстик, она испытала на себе жуткий прессинг со стороны адвоката.