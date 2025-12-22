Товстик озвучила угрозы Гордон: "Ты из матери шестерых детей превратишься в нечто"

Бывшая жена Романа Товстика, Елена, пролила свет на отношения с юристом Катей Гордон. Она рассказала, как та уговаривала ее не отказываться от услуг. Гордон, по словам Товстик, даже прибегла к шантажу.
Катя Гордон предложила Елене Товстик представлять ее интересы во время бракоразводного процесса с мужем, Романом Товстиком. Елена согласилась. Но через какое-то время Гордон объявила о прекращении сотрудничества с Товстик. Преподносилось это как инициатива со стороны юриста.
Но теперь Елена Товстик раскрыла свою правду. Оказывается, Катя Гордон планировала и дальше быть защитницей матери шестерых детей. По словам Товстик, она испытала на себе жуткий прессинг со стороны адвоката.
"Она говорила: "Лена, ты не можешь от меня отказаться, это ударит по моей репутации. Давай ты выставишь пост, что ты будешь со мной". Она начала меня шантажировать: "Если ты сейчас не выставишь пост, то ты из матери шестерых детей превратишься в нечто иное. Я очерню твою репутацию", — поделилась Елена Товстик в беседе с Ксенией Собчак.
Елена Товстик и Ксения Собчак. Фото: кадр шоу 'Осторожно: Собчак'
Что говорила Гордон о Товстик
Катя Гордон ранее рассказывалась, что перестала работать с Товстик, поскольку та противодействовала ей. В какой-то момент юрист осознала, что у нее с клиенткой разные цели. По ощущениям Гордон, Елене хотелось бы, чтобы муж вернулся к ней. А она в этом деле не помощник, поскольку не психолог и не психиатр.
Во время интервью Ксении Собчак Елена Товстик объяснила причину, по которой ее муж Роман Товстик выбрал Полину Диброву. Елена считает, что Полина готова воплощать все его интимные фантазии.
По материалам YouTube-шоу Ксении Собчак 'Осторожно: Собчак'
