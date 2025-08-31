Гордон после обвинений в интимной связи с Товстиком принесли извинения: "Абсолютно подлый вброс"

Адвокат Катя Гордон сделала важное заявление. Она фактически одержала первую победу над теми, кто распространил ложь о ней. Что сказала Катя Гордон?

Что произошло между Гордон и Товстиком?

Если коротко, то ничего. Выяснилось, что заявления об интимной связи Кати Гордон и Романа Товстика, не соответствуют действительности. Кате Гордон уже принесли извинения за распространение неверных сведений.

"Стархит' принес публично извинения за абсолютно подлый вброс об интимной связи с подло ведущим себя по отношению к жене, на мой взгляд, Романом Товстиком. Я рада, что скорость урегулирования конфликта со СМИ вышла на новый уровень, а качество работы пиара Полины Дибровой и лже-адвоката зловинского вы теперь видите все", — написала в телеграм-канале Екатерина Гордон.

Как Гордон отреагировала на заявления об интиме с Товстиком

Сразу же после заявлений о ее якобы 'связи' с Романом Товстиком, Катя Гордон дала реакцию. В беседе с Teleprogramma.org она отметила, что ее подобные рассказы не задевают. Были в ее практике истории и посложнее.

Гордон добавила, что ее пытаются шантажировать. Но она уже принимает все меры, чтобы на нее перестали давить. И результаты этих мер все увидели незамедлительно.

Какую роль играет Катя Гордон в разводе Дибровых

Адвокат Катя Гордон представляет в суде интересы Елены Товстик. Жены того самого бизнесмена Романа Товстика, который разводится с ней из-за связи с Полиной Дибровой. Бракоразводный процесс сейчас начался и у пары Полины и Дмитрия Дибровых.

История эта очень запутанная. Дибровы и Товстики много лет дружили, так как живут по соседству. В какой-то момент Полина и Роман поняли, что любят друга друга.

Существование двух семей оказалось под угрозой. Полина Диброва только недавно подтвердила связь с Товстиком. Обещает она рассказать, как она и Дмитрий Дибров преподнесли детям свой развод.