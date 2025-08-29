Новое заявление Кати Гордон о "связи" с Товстиком: "Меня пытаются шантажировать"

Адвокат Катя Гордон в беседе с Teleprogramma.org пролила свет на заявления о ее интиме с Романом Товстиком. Гордон прекрасно знает, кто и зачем это делает. В ситуации уже разбираются правоохранительные органы.

Как Гордон относится к новостям о том, что она переспала с Товстиком

Катя Гордон спокойно заявила, что ее подобные рассказы не задевают. Попытки оказать на нее давление были и раньше. И этот бракоразводный процесс в ее практике — еще не самый сложный.

"Это не вопрос моей обиды. Были времена, когда мы занимались разводами и посложнее. Попытка давления на меня — это бесполезная затея. Комментировать саму глупость описанную, я, естественно, не буду. Понятно, что иски о защите чести и достоинства не работают. Нужно на очень серьезном уровне поднимать вопрос давления на защиту, на нас, юристов, вот такими способами", — заявила Катя Гордон в беседе с Teleprogramma.org.

Она добавила, что цель у грязных вбросов о ней и Романе Товстике одна — обелить Полину Диброву. Катю Гордон в борьбе не остановить. Юрист продолжит отстаивать интересы Елены Товстик в бракоразводном процессе с мужем.

"Мне абсолютно плевать на подобное вранье. Понимаете, когда ты живешь как Полина Диброва, очень странную жизнь. И рассказ правды о тебе женщиной, у которой ты увела мужа, становится компроматом, это одна история. А когда на пустом месте, чтобы остановить тебя в твоей борьбе, начинаются какие-то инсинуации, я считаю, это вопрос на уровне правоохранительных органов и того, что возможно делать в СМИ, а что — нет. Определенные действия в адрес людей, которые меня пытаются шантажировать, будут сделаны", — пообещала Катя Гордон.

Что произошло между Катей Гордон и Романом Товстиком

Издание Starhit со ссылкой на анонимный источник заявило, что Катю Гордон и Романа Товстика связывают интимные отношения. Информацию подтвердил даже адвокат Александр Добровинский. А Полина Диброва, узнав о неверности любовника, пообещала разобраться в ситуации.

Позже свет на эту историю пролила экс-пиарщица Юлии Началовой Анна Исаева. Она заявила, что раскруткой истории семьи Товстик занимаются некие пиарщики. Многие отказались от этого кейса, несмотря на обещанные огромные суммы вознаграждения.